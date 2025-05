Antwerp doet beroep op buitenlandse investeerder, Paul Gheysens kan niet meer tussenkomen

Royal Antwerp FC gaat eindelijk werk maken van de heropbouw van Tribune 2 op de Bosuil. De financiering van het project - een som van 12,5 miljoen euro - komt er opvallend genoeg zonder tussenkomst van eigenaar Paul Gheysens of zijn bedrijf Ghelamco.

In plaats daarvan wordt de verbouwing mogelijk gemaakt via een buitenlandse investeerder. Wie die investeerder precies is, blijft voorlopig geheim. Volgens GvA gaat het om een niet-Belgische partij met een stevige reputatie. De investeerder wordt omschreven als “ervaren” en “zeer betrouwbaar”, al houdt Antwerp de identiteit bewust onder de radar.

De zoektocht naar het nodige kapitaal bleek bijzonder moeizaam. Antwerp had 12,5 miljoen euro nodig voor de volledige afbraak en wederopbouw van de tribune. Dat is relatief goedkoop in vergelijking met eerdere projecten op de Bosuil, die vaak het dubbele of meer kostten.

De nieuwe tribune wordt dan ook bewust eenvoudig gehouden: een ‘basismodel’ dat herbruikbaar is en geen overbodige luxe bevat. Die bescheiden aanpak is een strategische keuze om financieel voorzichtig te blijven en het project haalbaar te houden zonder bijkomende risico’s.

Opvallend is dat Gheysens dit keer geen euro investeert. Ghelamco kampt al geruime tijd met financiële moeilijkheden, waardoor banken de geldkraan richting Antwerp al meer dan twee jaar geleden hebben dichtgedraaid. Sindsdien is elke vorm van financiële injectie vanuit Gheysens of zijn bedrijf uitgesloten.

Antwerp zelf kon het bedrag evenmin uit eigen middelen ophoesten. De club boekte vorig seizoen een verlies van 12 miljoen euro – exact gelijk aan het bedrag voor Tribune 2. Toch is de financiële situatie onder controle: dankzij uitgaande transfers en kostenbesparingen werd het enorme verlies van 46,4 miljoen euro uit 2022-2023 stevig ingeperkt.