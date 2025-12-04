Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

Aimé Anthuenis kijkt donderdagavond toe hoe met Anderlecht en Genk twee van zijn ex-clubs elkaar treffen in de Croky Cup. De voormalige trainer heeft een uitgesproken visie op de huidige situatie bij Anderlecht en vooral op de kritiek rond Besnik Hasi.

"Besnik heeft al heel goed werk geleverd", zegt Anthuenis bij Het Nieuwsblad. "Hij heeft er een hechte groep van gemaakt. En heeft het vertrek van Dolberg goed opgevangen. Toch heeft hij al heel veel kritiek gekregen."

"Vijf weken geleden schreven de gazetten: ‘Het is erop of eronder’. En iedereen maar klagen over het feit dat hij een oldskool trainer zou zijn. Maar wat is daar verkeerd aan?", vraagt hij zich af. "Ancelotti is ook old school, maar heb je zijn erelijst al eens bekeken?"

Anthuenis ziet de kritiek op Hasi als onterecht

Hasi werd door de fans op de korrel genomen na de vorige bekermatch tegen La Louvière. Maar Volgens Anthuenis moet er niet niet enkel naar de coach gekeken worden.

