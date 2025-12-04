Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Sint-Truiden is aan een sterk seizoen bezig. Gisteren werden de Kanaries uitgeschakeld in de beker, maar dat doet niets af van hun knappe vierde plaats in het klassement. Verdediger Rein Van Helden verklaarde onlangs het succes van zijn ploeg.

STVV moest na strafschoppen het onderspit delven voor Antwerp in de beker. Het werd 3-3, waarna de Great Old het met 4-3 haalde in de penaltyreeks. Rein Van Helden startte in de basis bij de bezoekers, maar kon de uitschakeling dus niet voorkomen.

De 23-jarige speler is dit seizoen niet weg te denken uit de basis van Sint-Truiden. Hij kwam in actie in alle zestien wedstrijden in de competitie en heeft dus een groot aandeel in het voorlopige succes van de Kanaries. Van Helden legt nu zelf uit vanwaar dat succes komt, in vergelijking met vorig seizoen.

De groep hangt uitstekend aan elkaar

"We hebben gewoon een groep die goed aan elkaar hangt", verklaart Van Helden bij Sporza. "Dat maakt het verschil, want kwaliteit was er toen ook. Iedereen is hongerig en positief. Er hangt een goede vibe binnen de ploeg."

Enkele Japanners maken het mooie weer bij STVV. "De Japanners in de ploeg zijn stuk voor stuk fijne gasten", zegt hij daarover. "Op z'n Japans, enorm vriendelijk."

"Op het veld verloopt de communicatie vlot, daarnaast soms iets minder. En ze nemen zelfs hun eigen rijstkoker mee op trainingskamp", voegt Van Helden toe.