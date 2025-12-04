'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'

Lorenz Lomme
'Belg uit Nederlandse tweede klasse is grof wild in Duitsland'
De naam Matteo Waem doet waarschijnlijk niet meteen een belletje rinkelen. Maar de Belg van Ado Den Haag is grof wild op de transfermarkt.

De 25-jarige Waem speelt sinds de zomer van 2023 bij ADO. Hij maakte toen de overstap van MVV Maastricht voor 125 duizend euro. In Den Haag doet onze landgenoot het uitstekend.

Waem was dit seizoen in alle competities al goed voor 18 optredens. Hij scoorde daarin twee goals en deelde ook drie assists uit. Mede dankzij Waem staat ADO stevig op kop in Nederlandse tweede klasse. Maar hoelang blijft de Belg uit de jeugd van Westerlo en Antwerp nog aan boord?

Stevige interesse uit Duitsland

Er is namelijk heel wat interesse voor Waem. We hadden het in die context al over Het Nieuwsblad, dat Schalke 04 en Groningen noemde als mogelijke bestemmingen.

De Duitse journalist Florian Plettenberg voegt daar nu op X Dynamo Dresden aan toe. De Oost-Duitse club zou al geïnformeerd hebben en wil de centrale verdediger deze winter al halen. De speler wil echter ten vroegste in de zomer vertrekken, terwijl ADO dan weer zijn contract wil verlengen.

Schalke is ondertussen niet concreet, voegt Plettenberg nog toe. Maar dat zou kunnen veranderen door de komst van Maximilian Lüftl, die Waem nog op zijn lijstje staan had in het verleden. Een dossier dat ongetwijfeld vervolgd wordt.

