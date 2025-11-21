'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

Hoe zou het nog zijn met Matteo Waem? Wel: er is opnieuw veel interesse voor de Italiaanse Belg. Hij kan zelfs naar Schalke 04, al zijn er ook kapers op de kust uit Nederland voor de speler van ADO Den Haag.

Matteo Waem is een 25-jarige in Borgerhout geboren centrale verdediger. Hij speelde bij de jeugd van KVC Westerlo en werd daar in 2017 weggeplukt door Royal Antwerp FC.

Waem heeft verleden bij Westerlo en Antwerp

Op de Bosuil begon hij gaandeweg te rijpen, tot hij in 2020 werd weggekocht door MVV Maastricht net over de grens met Nederland.

Enkele jaren later wilden diverse ploegen hem terug naar België halen, maar uiteindelijk koos hij gewoon voor ADO Den Haag. Nu lijkt hij klaar voor een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

Waar gaat Matteo Waem na dit seizoen (of deze winter) heen?

Het Nieuwsblad maakt gewag van interesse van onder meer Groningen en Schalke 04 in de centrale verdediger. Of hij naar een van die twee clubs gaat, dan wel bij ADO zal blijven is nog niet duidelijk.

Zijn contract loopt in ieder geval wel af komende zomer, dus mogelijk wordt er deze winter nog een deal gesloten. Dit seizoen was hij in veertien wedstrijden al goed voor een doelpunt en drie assists, waarmee hij ook in aanvallend opzicht een meerwaarde is voor de Hagenezen.