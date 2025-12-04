'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'

Neymar heeft Europa al een tijdje geleden vaarwel gezegd. De Braziliaan voetbalt tegenwoordig voor Santos in eigen land, maar zou in de toekomst zomaar opnieuw in Europa kunnen komen spelen.

Aan geruchten geen gebrek. Fichajes, dat de mosterd bij Calciomercato haalt, brengt Neymar in verband met een transfer naar de Serie A. Drie Italiaanse grootmachten worden daarbij genoemd.

Inter, Juventus en Napoli

Zo werden Inter, Juventus en Napoli al in verband gebracht met de dribbelaar. Het contract van Neymar loopt binnen enkele weken af, waardoor hij zomaar gratis op te pikken is.

De komst van de Braziliaan is echter niet zonder risico. Vraag dat maar aan Al-Hilal. De Saoedische topclub haalde Neymar in 2023 binnen voor 90 miljoen euro, maar kon amper een beroep doen op de speler, die een groot deel van zijn passage doorbracht in de lappenmand.

Neymar lijkt zich echter volop te focussen op Santos, zijn jeugdclub. "Mijn prioriteit is altijd Santos", vertelde hij aan Prime Video, volgens een tweet van Fabrizio Romano.

Neymar is ondertussen 33. De beste jaren van zijn carrière liggen al even in het verleden, maar wie weet zien we hem ooit nog op de Europese velden, zoals jarenlang het geval was bij PSG.