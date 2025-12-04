'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Neymar mag dromen van toptransfer naar deze drie Europese grootmachten'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Neymar heeft Europa al een tijdje geleden vaarwel gezegd. De Braziliaan voetbalt tegenwoordig voor Santos in eigen land, maar zou in de toekomst zomaar opnieuw in Europa kunnen komen spelen.

Aan geruchten geen gebrek. Fichajes, dat de mosterd bij Calciomercato haalt, brengt Neymar in verband met een transfer naar de Serie A. Drie Italiaanse grootmachten worden daarbij genoemd.

Inter, Juventus en Napoli

Zo werden Inter, Juventus en Napoli al in verband gebracht met de dribbelaar. Het contract van Neymar loopt binnen enkele weken af, waardoor hij zomaar gratis op te pikken is.

De komst van de Braziliaan is echter niet zonder risico. Vraag dat maar aan Al-Hilal. De Saoedische topclub haalde Neymar in 2023 binnen voor 90 miljoen euro, maar kon amper een beroep doen op de speler, die een groot deel van zijn passage doorbracht in de lappenmand.

Neymar lijkt zich echter volop te focussen op Santos, zijn jeugdclub. "Mijn prioriteit is altijd Santos", vertelde hij aan Prime Video, volgens een tweet van Fabrizio Romano.

Neymar is ondertussen 33. De beste jaren van zijn carrière liggen al even in het verleden, maar wie weet zien we hem ooit nog op de Europese velden, zoals jarenlang het geval was bij PSG.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Inter Milaan
Neymar

Meer nieuws

LIVE: Charleroi - Mechelen, eerste van twee duels op drie dagen met deze 22 namen Live

LIVE: Charleroi - Mechelen, eerste van twee duels op drie dagen met deze 22 namen

19:58
Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

20:00
'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

'Pocognoli kan Club Brugge beroven van defensief toptarget'

19:38
LIVE: Zo vangt Anderlecht-coach Hasi afwezigheid van Kana op, twee wissels bij KRC Genk Live

LIVE: Zo vangt Anderlecht-coach Hasi afwezigheid van Kana op, twee wissels bij KRC Genk

19:21
'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

19:20
Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

Hasi krijgt steun vanuit opvallende hoek, ander Anderlecht-figuur niet: "Wat heeft díé al bewezen?"

19:00
Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van?

18:40
1
Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

Deze landen moeten Rode Duivels vermijden op het WK: in elke pot loert gevaar

18:20
Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

18:00
6
Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie

17:40
4
Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar

17:09
22
Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen" Interview

Standard-speler windt er geen doekjes om: "Er was geen plan, veel spelers wisten niet wat ze moesten doen"

17:00
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

16:30
1
KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

16:00
1
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

15:15
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
5
Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

14:40
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

14:15
'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
10
Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

12:40
19
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00
"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Reactie

"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

12:15
3
Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

12:30
2
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
25
Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

12:20
3
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
20
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
2
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 14
Sassuolo Sassuolo 06/12 Fiorentina Fiorentina
Inter Milaan Inter Milaan 06/12 Como Como
Hellas Verona Hellas Verona 06/12 Atalanta Atalanta
Cremonese Cremonese 07/12 Lecce Lecce
Cagliari Cagliari 07/12 AS Roma AS Roma
Lazio Lazio 07/12 Bologna Bologna
Napoli Napoli 07/12 Juventus Juventus
Pisa Pisa 08/12 Parma Parma
Udinese Udinese 08/12 Genoa Genoa
Torino Torino 08/12 AC Milan AC Milan

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over KRC Genk - Anderlecht: - Joe Joe over Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump Artevelde Artevelde over "We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Stefaan_82 Stefaan_82 over Vier topclubs trekken aan de noodrem: competitiehervorming opnieuw in gevaar Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao André Coenen André Coenen over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt op hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Vital Verheyen Vital Verheyen over Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN Vital Verheyen Vital Verheyen over Alles wat u moet weten over de WK-loting - en waar droomt u van? OH boy OH boy over Wat als DAZN plots alles stopt? Minister biedt heel duidelijke garantie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved