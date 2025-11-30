'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

Aston Villa bereidt een bod voor op Nathan De Cat van Anderlecht. De Engelse club wil in januari al werk maken van een transfer, ondanks stevige concurrentie uit binnen- en buitenland.

Situatie bij Anderlecht

Nathan De Cat geldt als een van de meest beloftevolle middenvelders van België. Hij heeft zich op jonge leeftijd al verzekerd van een vaste plaats in de A-kern van Anderlecht en speelde dit seizoen vijftien competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League.

Daarnaast vertegenwoordigde hij de Belgische U19 en trok hij de aandacht van scouts in heel Europa. Zijn spelstijl wordt door waarnemers vergeleken met die van Rodri, de controlerende middenvelder van Manchester City, zo is te horen in Engeland.

De Cat ligt bij Anderlecht onder contract tot de zomer van 2027. Officieel houdt de club vast aan die verbintenis, maar bronnen geven aan dat een uitzonderlijk bod tot onderhandelingen kan leiden.

Interesse van Aston Villa

Aston Villa ziet in De Cat een belangrijke schakel voor de toekomst. De club wil hem op termijn koppelen aan Boubacar Kamara en zo de kern van het middenveld versterken. Onder leiding van coach Unai Emery wordt gewerkt aan een lange termijnplan waarin jonge talenten een centrale rol spelen.

De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd, zo meldt CaughtOffide. Het dossier wordt omschreven als complex, vooral door de hoge waardering die Anderlecht hanteert. Insiders melden dat Anderlecht een pakket van ongeveer 35 miljoen euro, inclusief variabele bonussen, als richtprijs beschouwt.

Dat bedrag zou een recordverkoop voor de club betekenen. Aston Villa bereidt een voorstel voor van 22 tot 25 miljoen euro, aangevuld met prestatiegerelateerde bonussen en een doorverkooppercentage van 10 tot 15 procent. Deze constructie moet Anderlecht overtuigen om al in januari rond de tafel te gaan, klinkt het.

Concurrentie uit Europa

Villa is niet de enige gegadigde. Tottenham Hotspur volgt De Cat nauwgezet en sportief directeur Johan Lange zet zich actief in om hem naar Londen te halen. Brighton heeft via tussenpersonen eveneens interesse getoond, terwijl Bayern München de situatie vanop afstand monitort. De aanwezigheid van meerdere clubs verhoogt de druk op Anderlecht en maakt het dossier extra competitief.