KRC Genk deelt in de klappen: sterkhouder noodgedwongen naar de kant

KRC Genk ontvangt vanavond RSC Anderlecht in de achtste finales van de Croky Cup. De topper eiste al verschillende slachtoffers.

Bij de rust staat Genk 1-0 voor na een goal van man-in-vorm Kos Karetsas. De groeibriljant draaide de bal fraai met links buiten het bereik van Colin Coosemans.

De wedstrijd verliep nochtans niet vlekkeloos voor beide ploegen. Zo schreven we eerder al over het uitvallen van Augustinsson bij Anderlecht, een domper voor de Brusselaars. Maar ook Genk deelt in de malaise.

Noah Adedeji-Sternberg geblesseerd

Zo moest ook Noah Adedeji-Sternberg geblesseerd naar de kant. Het 20-jarige talent van Genk greep naar de hamstring in een sprintduel met Nathan De Cat.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de winger eraan toe is, maar het zag er alvast niet goed uit. Balen voor Genk, want Adedeji-Sternberg zat goed in de wedstrijd.

