'El Khannouss met knaltransfer terug naar de Premier League?'

Bilal El Khannouss (21) verdient tegenwoordig zijn brood in Duitsland bij Stuttgart. Het jeugdproduct van KRC Genk belandde er na een passage bij Leicester City, maar zou nu misschien terug kunnen keren naar de Premier League.

Bilal El Khannouss brak als groot talent door bij Genk en speelde zich al snel in de eerste ploeg. Daar maakte hij indruk met zijn technische bagage en uitstekende visie. Hij was uiteindelijk goed voor 94 optredens, 4 goals en 14 assists.

Leicester City plukte hem in de zomer van 2024 weg voor 22,5 miljoen euro. El Khannouss was in het seizoen 2024/25 een van de weinige lichtpunten bij de Foxes, maar kon ze niet behoeden voor de degradatie. Toch was er interesse, vanuit onder meer Duitsland.

El Khannouss terug naar de Premier League?

El Khannouss verkaste daarop op uitleenbasis naar Stuttgart, dat ook een verplichte aankoopoptie afsloot met Leicester. Stuttgart doet het goed met een zesde plaats en El Khannouss heeft daar een aardig aandeel in.

Hij was in alle competities al goed voor vijf goals en vier assists in zeventien wedstrijden. Fraaie statistieken, die ook over het Kanaal gevolgd worden, als we de geruchten mogen geloven. Transferexpert Ekrem Onur meldt op X namelijk dat Newcastle United interesse zou tonen in El Khannouss.

De Magpies zouden de Marokkaanse international van dichtbij in de gaten houden, aldus Konur. Dat zou opnieuw een mooie stap zijn voor de middenvelder, want het steenrijke Newcastle heeft op termijn grote plannen en is de laatste tijd opnieuw actief in de Champions League.