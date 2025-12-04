Union schrikt op: aandeelhouder betrokken in gigantisch gokschandaal

Tony Bloom wordt beschuldigd van deelname aan een illegaal goknetwerk. De Engelsman is momenteel minderheidsaandeelhouder van landskampioen Union.

Bloom bouwde de afgelopen jaren de reputatie op van iemand die voetbalclubs naar boven kan stuwen. Brighton is ondertussen een vaste waarde in de Premier League en Union pakte na een aantal frustrerende seizoenen de titel in de Jupiler Pro League. De Brusselse club versloeg ook PSV en Galatasaray al in de Champions League.

Het begin van meer problemen?

Maar achter die successen schuilt een veel minder fraai verhaal. Volgens The Times is er in Londen immers een klacht ingediend tegen Bloom, waarin gesproken wordt over een grootschalig illegaal goksyndicaat met betrekking tot voetbal.

In de documenten wordt melding gemaakt van 600 miljoen pond die via buitenlandse rekeningen circuleert, wat doet vermoeden dat er sprake is van gestructureerde organisatie.

Bloom is al lange tijd actief in de sportweddenschappen. De Engelse voetbalbond had hem een uitzondering toegekend om zijn adviesbureau Starlizard te blijven exploiteren.

Volgens de klacht die door The Times werd gepubliceerd, zouden verschillende tussenpersonen zijn ingezet om te voorkomen dat de naam van Bloom zou opduiken.