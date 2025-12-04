Opgelet Rudi Garcia: FIFA werkt aan nieuwigheden die het WK op zijn kop kunnen zetten

De FIFA overweegt verschillende ideeën om de spelleiding op het WK 2026 te moderniseren. Voormalig scheidsrechter Pierluigi Collina praatte al over enkele voorstellen.

De FIFA overweegt een reeks nieuwigheden die de manier waarop wedstrijden worden geleid ingrijpend zouden kunnen veranderen. Pierluigi Collina, de voorzitter is van het scheidsrechterscomité van FIFA, kwam onlangs naar buiten met verschillende ideeën, meldt The Times.

Technologie speelt een centrale rol in zijn voorstellen. Collina wil een directer videosysteem dat scheidsrechters kan helpen bij moeilijke beslissingen, zoals buitenspel of bepaalde ernstige overtredingen. Hij denkt aan een bredere analyse van spelonderbrekingen.

Bodycams voor scheidsrechters

Om het publiek dichter bij wat er op het veld gebeurt te brengen, overweegt de FIFA ook het gebruik van bodycams die door scheidsrechters worden gedragen. Deze beelden zouden een uniek perspectief op de actie bieden.

Collina wil ook fases aanpakken waarin een speler zonder reden op de grond blijft liggen en een blessure faket. Er wordt overwogen om een speler die wordt verzorgd, daarna twee minuten aan de kant te houden. "Zo hebben ze ruim de tijd om te genezen", grapte hij.

Al deze ideeën moeten worden onderzocht door de IFAB, het orgaan dat de spelregels kan wijzigen. Het komende WK zou zomaar een nieuwe manier van voetbalbeleving kunnen introduceren.