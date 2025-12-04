KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen heeft een grote strategische beslissing genomen: de volledige jeugdwerking verhuist in 2026 naar De Nekker, waar een moderne en ruimere infrastructuur wacht.

KV Mechelen kwam donderdag met groot nieuws naar buiten. Samen met Stad Mechelen werd beslist dat de jeugdacademie zal verhuizen. Vanaf 1 juli 2026 speelt die op De Nekker.

"Vandaag kondigde Stad Mechelen samen met de Provincie Antwerpen aan dat de sportvelden aan de westzijde van het sport- en recreatiepark “De Nekker” zullen worden gebruikt door onze club vanaf 1 juli 2026. De betreffende sportinfrastructuur omvat de 4 natuurgrasvelden, een kunstgrasveld, het tribunegebouw, de atletiekpiste en het omnisportveld", klink het trots bij de club.

Jeugd trekt naar De Nekker, A-ploeg krijgt eigen basecamp

Het gaat om de volledige jeugdwerking, de meisjesploegen en G-werking die verhuizen. Dat wil zeggen dat het mobiliteitsprobleem rond de Katangawijk wordt opgelost. De Nekker oogt ook moderner en biedt meer ruimte.

Maar er is meer: KV Mechelen zal de site op de Liersesteenweg die vrijkomt, inrichten als basecamp voor de A-ploeg. "Ook daar gaan we enkele belangrijke investeringen doen. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort de modaliteiten en afspraken verder toe te lichten", vertelde CEO Frank Lagast.

"We willen de stad Mechelen en de Provincie Antwerpen bedanken voor dit akkoord, want deze verhuis is een droom die eindelijk in vervulling gaat", zei hij nog over de verhuis van de jeugdwerking. "Al vele tientallen jaren zoeken we naar een betere plek waar we met onze jeugd terechtkunnen. Dit is een grote stap voor de verdere opwaardering & professionalisering van onze jeugdwerking. Op de terreinen van De Nekker zullen nog enkele nodige investeringen gebeuren om hier een optimale jeugdsite uit te bouwen."