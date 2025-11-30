"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge

Club Brugge heeft in eigen huis met 0-1 verloren van Antwerp. Nochtans had Club Brugge volgens Hans Vanaken ook de drie punten thuis kunnen houden.

Maar liefst 75% balbezit en in totaal 23 schoten en toch kwam Club Brugge maar aan een xG van 1,96 tegen Antwerp. Blauw-zwart trapte zes keer tussen de palen, maar kon Antwerp-doelman Nozawa nooit echt in de problemen brengen.

Kansen genoeg volgens Vanaken

Toch zat er volgens Hans Vanaken veel meer in voor Club Brugge tegen Antwerp. "We waren de hele wedstrijd dominant en kregen ook genoeg kansen om te scoren. Dan kunnen we deze wedstrijd gemakkelijk winnen."

"En dat is het enige wat we onszelf kunnen verwijten." Maar waren de kansen van Club wel groot genoeg om Antwerp echt in de problemen te brengen? "We hebben drie of vier keer vanaf het penaltypunt vrij kunnen uithalen, dan heb je toch een grote kans om te scoren."

"Mijn kopbal pakt Nozawa goed, Mechele kan in de rebound vanop vijf meter uithalen. Ik denk dat de kansen toch groot genoeg waren om af te maken. We waren gewoon tien keer beter dan Antwerp", stelde Vanaken.

Club Brugge uitgefloten door supporters

"Dat het publiek fluit? Ze zijn de laatste jaren stevig verwend geweest. Maar we hebben ons uiterste best gedaan om ons niveau te halen, dat is net niet gelukt. Maar er was veel inzet, al is het niet gemakkelijk tegen een ploeg die in de zestien staat te verdedigen."