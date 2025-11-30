Reactie Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen
Foto: © photonews

Faris Haroun heeft zijn opdracht als interim-trainer van Antwerp tot een goed einde gebracht. The Great Old won op het veld van Club Brugge dankzij een late goal van Benitez.

Maandag begint voor Antwerp een nieuw tijdperk, dan begint Joseph Oosting aan zijn opdracht als nieuwe trainer. Op bezoek bij Club Brugge zat Faris Haroun op de bank en Antwerp boekte zijn eerste uitzege van het seizoen. 

Antwerp pakt de drie punten tegen Club Brugge

Haroun was zijn stem kwijt na de wedstrijd, maar dat nam hij er met de glimlach bij. "We wisten hoe we Club pijn konden doen. Ja, ze hadden mogelijkheden, maar echt uitgespeelde kansen waren dat niet", stelde Haroun. 

"Ze probeerden het vooral met voorzetten en dan heb je soms eens wat geluk nodig." Antwerp had amper 25% balbezit, maar toch vindt Haroun dat een vertekend beeld. "Ik had niet het gevoel dat we overklast werden."

Haroun trots op hele ploeg van Antwerp

"Je voelde dat er stress was bij Club Brugge en het publiek begon ook steeds meer te morren. Je voelde dan ook dat we hier iets konden pakken." Adekami miste een penalty, maar Benitez zorgde toch voor de winning goal. 

Lees ook... Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Al wilde Haroun vooral benadrukken dat het om een teamprestatie ging. "Ik moet hele de ploeg, en zeker ook de invallers, feliciteren. Ze hebben er alles aan gedaan om een resultaat neer te zetten en dat is gelukt."

