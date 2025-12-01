Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge moet mogelijk tegen OH Leuven vertrouwen op zijn derde doelman, Dani van den Heuvel. De 22-jarige Nederlander hoopt woensdag een nieuwe kans te krijgen in de beker na de wissel van Mignolet. Voor Van den Heuvel zou het pas zijn tiende profwedstrijd zijn.

Van den Heuvel stond zondag plots een helft in doel toen Mignolet zich niet topfit voelde. “Daar was op voorhand niets over afgesproken”, vertelt hij. Tijdens de rust werd hem verteld dat hij moest invallen en hij liep meteen op om zich op te warmen.

De jonge doelman komt langzaam uit de schaduw. Drie jaar geleden raakte hij zwaar gewond bij een auto-ongeluk tijdens een oefenstage bij de Nederlandse U19. “Ik vreesde toen voor mijn leven”, vertelde hij eerder. Sinds de zomer van 2024 is hij als derde keeper verbonden aan Club Brugge.

Speelt Van den Heuvel in de beker?

Eerder dit seizoen stond Van den Heuvel al in de bekerwedstrijd tegen Aalst in doel. In de competitie bleef hij beperkt tot enkele tribuneplaatsen. Met Jackers nog weken out en Mignolet niet volledig fit, lijkt hij woensdag een volledige match te kunnen spelen.

Van den Heuvel heeft nauwelijks ervaring: amper negen profwedstrijden op zijn naam en alleen minuten bij de beloften van Leeds United. Toch kon hij zondag proeven van het volle stadion en bijna de match winnen met een gemiste penalty van de tegenstander.

Ondanks het verlies houdt Van den Heuvel de focus op de toekomst. “Ik train elke dag met de jongens. Iedereen legt er zijn kop voor. Nu moeten we ons focussen op de volgende match en die gewoon met beide handen pakken.” Voor hem wordt dat de bekerwedstrijd tegen OH Leuven.