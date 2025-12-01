Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5847

Club Brugge moet mogelijk tegen OH Leuven vertrouwen op zijn derde doelman, Dani van den Heuvel. De 22-jarige Nederlander hoopt woensdag een nieuwe kans te krijgen in de beker na de wissel van Mignolet. Voor Van den Heuvel zou het pas zijn tiende profwedstrijd zijn.

Van den Heuvel stond zondag plots een helft in doel toen Mignolet zich niet topfit voelde. “Daar was op voorhand niets over afgesproken”, vertelt hij. Tijdens de rust werd hem verteld dat hij moest invallen en hij liep meteen op om zich op te warmen.

De jonge doelman komt langzaam uit de schaduw. Drie jaar geleden raakte hij zwaar gewond bij een auto-ongeluk tijdens een oefenstage bij de Nederlandse U19. “Ik vreesde toen voor mijn leven”, vertelde hij eerder. Sinds de zomer van 2024 is hij als derde keeper verbonden aan Club Brugge.

Speelt Van den Heuvel in de beker?

Eerder dit seizoen stond Van den Heuvel al in de bekerwedstrijd tegen Aalst in doel. In de competitie bleef hij beperkt tot enkele tribuneplaatsen. Met Jackers nog weken out en Mignolet niet volledig fit, lijkt hij woensdag een volledige match te kunnen spelen.

Van den Heuvel heeft nauwelijks ervaring: amper negen profwedstrijden op zijn naam en alleen minuten bij de beloften van Leeds United. Toch kon hij zondag proeven van het volle stadion en bijna de match winnen met een gemiste penalty van de tegenstander.

Ondanks het verlies houdt Van den Heuvel de focus op de toekomst. “Ik train elke dag met de jongens. Iedereen legt er zijn kop voor. Nu moeten we ons focussen op de volgende match en die gewoon met beide handen pakken.” Voor hem wordt dat de bekerwedstrijd tegen OH Leuven.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Dani van den Heuvel

Meer nieuws

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

19:00
Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

18:50
Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

18:40
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

15:30
Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

17:40
Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

16:30
1
"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

17:20
🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

17:00
2
Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

16:00
3
Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

15:15
Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

13:00
Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

13:45
4
Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

14:30
6
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
5
Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

14:15
3
Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

13:30
4
Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

14:00
Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

10:30
10
Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

12:41
Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

13:15
Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

12:00
Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

11:40
2
'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

12:20
1
Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

08:40
17
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

11:50
Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

09:30
8
🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

11:10
'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

11:00
7
Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

10:00
1
KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

10:45
1
Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

08:20
🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

09:00
5
Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

08:00
23

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans zoveel vuurwerk in het stadion kregen E. Stoefs E. Stoefs over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" PhP PhP over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal Green kill Green kill over Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard TheWiseGuy TheWiseGuy over Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..." Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière sebw sebw over KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes juniorke26 juniorke26 over 'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse' J K J K over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved