Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."
Foto: © photonews

Royal Antwerp FC zorgde voor een van de verrassingen van het weekend door met 0-1 te gaan winnen bij Club Brugge. Daar mag het toch ook een aantal jonge spelers voor danken die een heel goede wedstrijd speelden.

Van een shockeffect gesproken? De nieuwe coach Oosting zat nog niet eens op de bank en Royal Antwerp FC pakte al uit met een verrassende overwinning op bezoek bij Club Brugge.

Antwerp verbaasde ook de analisten

"Antwerp... — tja, ongelooflijk, hé. Mij kun je niet overtuigen om deze zege al meteen toe te schrijven aan de nieuwe trainer", opende Marc Degryse zijn analyse bij Het Laatste Nieuws daarover.

"Wél is het zo dat spelers bij de komst van een nieuwe trainer altijd het gevoel hebben dat iedereen weer van nul begint. Iedereen wil zich bewijzen."

Marc Degryse hoopt op kansen voor Mauricio Benitez

De analist zag dat de spelers van Antwerp als leeuwen voor elkaar vochten. Van moedeloosheid was niets meer te zien. En dat met heel wat jonge spelers, zeker de invallers, 16, 17, 19 en 20 jaar jong. En ze deden het allemaal prima.

Lees ook... Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"Degryse pikt er graag één naam uit: Mauricio Benitez. "Het is niet de eerste keer dat die jongen mij charmeert. Hij heeft iets: kwaliteit en die typisch Argentijnse wedstrijdmentaliteit. Als ik Oosting was, dan gaf ik Benítez volop vertrouwen en verantwoordelijkheid.”

