Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Het was absoluut geen goede week voor Nicky Hayen en Club Brugge. Blauw-zwart ging pijnlijk onderuit in Lissabon tegen Sporting Clube de Portugal en enkele dagen later kwam Antwerp winnen in Jan Breydel. Loert de crisis om de hoek?

Marc Degryse was al kritisch voor Club Brugge na de nederlagen van de voorbije week. En ook Peter Vandenbempt heeft zich uitgelaten over de zaak in de gelijknamige podcast op maandagmorgen.

Peter Vandenbempt had zege Antwerp niet verwacht

"In voetbal kan nu eenmaal alles, zeker? Dit was een resultaat dat niemand had verwacht. Antwerp verloor vorige week nog van Dender in eigen huis", aldus Peter Vandenbempt in Vandenbempt.

"Ik kan niet zeggen dat Antwerp speciaal goed gevoetbald heeft. Er was ook niet al te veel veranderd in vergelijking met de voorbije weken. De inzet en de overgave waren wel ontroerend. Onbewust brengt zo'n nieuwe trainer ongetwijfeld nieuwe energie, ook al zat hij op Jan Breydel nog in de tribunes."

Heeft Club Brugge een killer nodig?

"Club Brugge was dominanter dan tegen Charleroi, Dender of OH Leuven. Matchen die ze dan wél wonnen. Het was wel een gebrek aan kwaliteit voor doel bij de afwerking. Qua timing was het pijnlijk dat Dévy Rigaux vorige week nog zei dat ze geen killer nodig hebben."

"De prestaties stroken niet met de torenhoge ambities en de middelen die Club Brugge heeft. Blauw-zwart wil dichter gaan aansluiten bij de top in Europa. De nederlaag tegen Sporting Lissabon was op dat gebied misschien pijnlijker. Die ontnuchtering is groot volgens mij, het is allemaal een beetje mak en de fans lieten hun ongenoegen blijken. December moet beter, anders is het echt crisis."