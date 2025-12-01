Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"
Foto: © photonews

Het was absoluut geen goede week voor Nicky Hayen en Club Brugge. Blauw-zwart ging pijnlijk onderuit in Lissabon tegen Sporting Clube de Portugal en enkele dagen later kwam Antwerp winnen in Jan Breydel.

Wie op voorhand het resultaat van Club Brugge - Antwerp had kunnen voorspellen? Die is nu ongetwijfeld rijk. Club Brugge had thuis nog niet verloren in de competitie dit seizoen, Antwerp op verplaatsing nog niet kunnen winnen.

De keuzes van de coach pakken verkeerd uit

De 0-1 eindstand was dan ook verrassend te noemen. Ook Marc Degryse snapt er in Het Laatste Nieuws niets van: "Wie begrijpt dit nog? Dan val je toch steil achterover als je Antwerp ziet winnen op Club? Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

En hij is meteen streng voor Club Brugge: "Het draait vierkant. Nicky Hayen weet dat en hij zoekt naar oplossingen. In het verleden drukte Hayen in zulke gevallen vrijwel altijd op de juiste knoppen. Veel van zijn keuzes bleken achteraf juist. Dat is nu even niet zo."

Nicky Hayen heeft genoeg krediet bij Club Brugge

Volgens Degryse mislukte het plan van Hayen in Lissabon en pakte het ook tegen Antwerp verkeerd uit. Hij lijdt mee met de ploeg, aldus de analist.

Lees ook... Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Toch is dat geen reden tot paniek volgens Degryse. Nicky Hayen heeft genoeg krediet opgebouwd bij Club Brugge en krijgt dus de nodige tijd om het team opnieuw op de rails te gaan zetten. Te beginnen deze week in de Beker van België.

