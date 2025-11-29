Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"
Foto: © photonews

Dévy Rigaux wordt gezien als de opvolger van Vincent Mannaert bij Club Brugge. Hij moet deze winter opnieuw stevig aan de slag op de transfermarkt om een aantal inkomende en uitgaande transfers te gaan regelen.

Dévy Rigaux heeft al heel wat watertjes doorzwommen bij Club Brugge. Meer dan tien jaar geleden kon hij in Colombia ene José Izquierdo overtuigen om voor Club Brugge te tekenen, de rest is geschiedenis.

Dévy Rigaux legt de situatie van Nilsson bij Club Brugge uit

De voorbije jaren is hij met blauw-zwart mee kunnen evolueren, ondertussen is hij als opvolger van Vincent Mannaert de man die de trasnfers regelt bij Club Brugge. En dus is hij ook goed geplaatst om de wintermercato een keer onder de loep te nemen.

Zo is er de situatie van Gustaf Nilsson, die niet meer aan de bak komt bij de Bruggelingen: "HIj heeft bij Union SG laten zien dat hij specifieke kwaliteiten heeft en zeer waardevol kan zijn. Vorig seizoen is hij bij ons goed gestart", klinkt het bij DAZN.

Club Brugge zoekt oplossing voor Gustaf Nilsson

"Hij toonde dat hij kan passen bij Club Brugge, maar hij had een aantal blessures die zijn impact hebben afgeremd. Dan werd het moeilijk om in een goed draaiende machine als Club Brugge opnieuw je plek af te dwingen. Vermant heeft zijn kans helemaal gegrepen in de play-offs en we hebben Tresoldi, die bewijst waarom we in hem geloven."

Lees ook... Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge"Op het einde van de zomermercato was er wat interesse, maar de juiste deal is er niet uitgekomen. Dan is het rustig blijven en werken op een uitgaande deal deze winter. We gaan een oplossing voor hem zoeken, ja."

Meer nieuws

