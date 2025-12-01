Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Simon Mignolet startte tegen Antwerp en leek een probleemloze eerste helft door te maken na twee maanden blessureleed. Maar blijkbaar hadden we ook niet goed opgelet, want iemand maakte ons attent op hoe Mignolet die eerste helft speelde.

Het was ex-doelman Philippe Vande Walle die na vier minuten al een Whatsapp-berichtje had gestuurd: "Mignolet is niet fit." De ex-doelman van onder meer Club Brugge zag hem immers elke keer uittrappen met zijn linkse voet.

Mignolet liep een adductorenletsel op aan zijn rechterbeen en ontzag die dus blijkbaar nog altijd. Zijn uittrappen waren dan ook wel opmerkelijk, want ze hadden niet de normale accuraatheid.

Bij Club Brugge klonk het dat hij uit voorzorg gewisseld werd, maar intussen is er nog geen duidelijkheid of Mignolet een kleine terugslag of zo gekregen heeft.

Verder met Dani van den Heuvel?

Bij Club maakte Dani van den Heuvel zijn competitiedebuut. De 22-jarige Nederlander speelt sinds augustus 2024 voor Club, maar kwam tot dusver alleen in actie bij Club NXT en in de bekermatch tegen Eendracht Aalst Lede.

Lees ook... Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."›Van den Heuvel speelde eerder voor de jeugdploegen van Ajax en Leeds en doorliep eveneens de Nederlandse jeugdselecties. Hij redde nog een penalty, maar moest zich dan toch nog gewonnen geven in de slotfase. Mogelijk krijgt hij dus nog meer kansen als Mignolet niet fit blijkt te zijn.