🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

Atalanta won vanavond met 2-0 van Fiorentina. Twee grote namen uit het Belgische voetbal wezen de Italiaanse club de juiste weg.

Met slechts twee zeges in dertien competitiewedstrijden stond Atalanta onder druk tegen Fiorentina. Ook Charles De Ketelaere werd nauwlettend gevolgd: behalve zijn dubbele treffer tegen Lecce begin september had hij in de Serie A nog geen beslissende rol gespeeld.

Vanavond hervond CDK zijn oude gewoonte door zijn eerste assist van het seizoen te geven in de Italiaanse competitie. Maar eerlijk is eerlijk: de Rode Duivel leverde geen wereldpass af, het meeste krediet gaat naar de afwerker.

Die afwerker is eveneens een oud-speler uit de Jupiler Pro League, zelfs een ex-Bruggeling: Odilon Kossounou. Vier jaar geleden verkocht Club Brugge hem voor 23 miljoen euro aan Bayer Leverkusen. Hoewel hij een centrale verdediger is, liet hij zien over een bijzonder traptechniek te beschikken.

Atalanta herademt

Een doelpunt zoals dat van vanavond zullen veel aanvallers in hun hele carrière niet maken. De curve van zijn gelobde schot, meteen uit de eerste beweging en van buiten het strafschopgebied, was ronduit schitterend.

Het was het soort doelpunt dat Dries Mertens in zijn gloriejaren zo vaak wist te scoren. Die ingeving leidde Atalanta naar een 2-0-overwinning en een sprong naar de elfde plaats in de rangschikking.