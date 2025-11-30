Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven

Geen nieuwe stunt voor Mazzu en OH Leuven. Op het veld van Racing Genk ging OHL met 2-1 onderuit. Achteraf was trainer Felice Mazzu vooral teleurgesteld na een matige eerste helft.

Van 6/6 naar 6/12

De wittebroodsweken van Mazzu als trainer van OH Leuven mochten er zijn. OH Leuven had sinds eind augustus niet meer gewonnen maar deed dat in zijn eerste match onder Mazzu wel twee maanden later. Dat was nog in de beker bij Seraing maar nadien volgde een 6 op 6 tegen KAA Gent en Cercle Brugge. De daaropvolgende wedstrijd werd echter verloren van STVV en ook nu ging OHL onderuit op het veld van Racing Genk.

Na één helft stond het nog steeds 0-0 in de Cegeka Arena en daar baalde vooral de thuisploeg van. Racing Genk had namelijk maar liefst 75% balbezit verzameld en 1,02 xG terwijl OH Leuven daar 0,14 tegenover zette en amper over de middellijn raakte.

Respect

"We stonden gewoonweg te laag", windt trainer Felice Mazzu er geen doekjes om. "De bedoeling was om Genk in een medium blok op te vangen maar het werd een laag blok. We hadden het lastig om een antwoord te bieden op hun speelstijl en toonden te veel respect voor de tegenstander."

Lees ook... Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone›Dat beterde wel in de tweede helft hoewel Racing Genk snel op voorsprong kwam. "We hadden daar echt wel de mogelijkheden om een punt mee te nemen. En na de gelijkmaker een kwartier voor tijd had die 2-1 nooit mogen vallen. We hadden zelfs getraind op zulke situaties waarbij een infiltrerende middenvelder in de 16 sluipt...", zucht hij.

In de competitie staat OH Leuven pas op plaats 14 maar de knop moet snel omgedraaid worden want er komt een midweek bekervoetbal aan. Daarin ontvangt OHL Club Brugge: "We willen gewoonweg zo ver mogelijk geraken in die beker en zullen daar ook alles aan doen tegen Club Brugge", besluit hij Felice Mazzu.