Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone

Daan Heymans was lang out door een enkelblessure maar sinds zijn terugkeer lijkt hij wel incontournable te zijn geworden op het middenveld bij Racing Genk. Thuis tegen OH Leuven was de aanvallende middenvelder goed voor de winning goal.

Heymans als missing link?

Sinds zijn terugkeer na blessureleed heeft Racing Genk 1 keer verloren op 6 competitiewedstrijden. Wanneer hij geblesseerd moest toekijken, verloor Genk maar liefst 3 van zijn 8 duels in de Jupiler Pro League. Tegen OH Leuven wendde hij de nederlaag niet af, integendeel want hij zorgde voor de drie punten.

"Het leek opnieuw zo'n wedstrijd te worden waarin we goed voetballen maar onszelf niet belonen om dan toch te scoren en het deksel op de neus te krijgen. Gelukkig is het zo'n vaart niet gelopen en hebben we gewoon kunnen winnen", aldus matchwinnaar Daan Heymans zelf.

De aanvallende middenvelder lijkt zijn draai wel gevonden te hebben op het middenveld en combineerde opvallend vaak met El Ouahdi en Karetsas op de rechterflank. "Die driehoekjes gaan lekker op rechts inderdaad. We begrijpen elkaar goed op dat vlak en dan gaat het over voetbalintelligentie. Wanneer kort, wanneer diep... Het is leuk als dat aanvoelen goed zit."

(Lichte) dubbele blessure

Drie dagen na de Europese overwinning was er alvast niets te merken van eventuele vermoeidheid bij Racing Genk. Niet onlogisch volgens Heymans. "Als de flow en het vertrouwen goed zitten, zorgt dat net voor een boost. Vorige week verloren we tegen KV Mechelen maar door de zege tegen Basel hebben we opnieuw vertrouwen kunnen tanken om vandaag opnieuw te kunnen winnen", verklaart hij.

Tot slot, stond Daan Heymans voor ons op z'n sokken en met een bebloede rechtervoet. Moeten de Genk-fans zich zorgen maken? "Ik ben bij een duel wat door mijn enkel gegaan", vertelt Heymans."Normaal gezien niet al te ernstig hoor. En dat bloed? Ik heb een teennagel te kort geknipt en dat is nu beginnen bloeden", stelt hij de fans dan toch enigszins gerust.