Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel"
Foto: © photonews

Racing Genk heeft de terugronde ingezet met een verdiende overwinning tegen OH Leuven. Genk won verdiend maar bibberde in het slot toch nog even. Thorsten Fink is alvast positief.

Altijd zenuwen

Na een dominante eerste helft stond Genk nog altijd op 0-0 tegen OH Leuven: "Het was lastig om kansen te creëren tegen zo'n laag blok", vertelt Genk-trainer Thorsten Fink na afloop bij Dazn. "Maar toch hadden we nog die kans op de paal van Adedeji", herinnert hij zich.

In de tweede helft lukte het Genk wel snel om te scoren maar dankzij een doelpunt van Kaba in minuut 78 leek Genk zichzelf opnieuw niet te belonen. Dankzij Heymans werd de scheve situatie drie minuten later weer recht gezet. "Het zou voor mijn zenuwen wel wat makkelijker zijn als we zo'n wedstrijden sneller beslissen. Bij 2-1 was er ook nog een grote kans voor Karetsas die hij normaal scoort, maar ja..."

Een week na de 0-1 nederlaag tegen KV Mechelen is de sfeer alvast helemaal omgeslagen in de Cegeka Arena dankzij overwinningen tegen FC Basel in de Europa League en OH Leuven in de competitie; En dat ziet ook Fink. "De sfeer is goed, de energie is positief. Het is de eerste keer dit seizoen dat ik dit gevoel heb", aldus een tevreden trainer.

Goede sfeer doortrekken in de beker?

Lees ook... Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zoneAl kan het ook snel keren want de volgende wedstrijd van Genk volgt snel: donderdag in de beker tegen Anderlecht. "Ze zijn in goede vorm na hun zege tegen Club Brugge en zullen zien wat ze tegen Union doen. Dus het zal opnieuw goed moeten zijn als we door willen gaan in de beker."

Door de zege nestelt Genk zich opnieuw in de top 6 van het klassement. Althans voorlopig want KAA Gent kan de Limburgers er opnieuw uit knikkeren tegen STVV straks. Maar dat de sfeer goed zit in Limburg, dat staat buiten kijf.

