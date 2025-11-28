Reactie El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad"

Jelle Heyman vanuit Cegeka Arena
| Reageer
El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zakaria El Ouahdi maakte tegen FC Basel zijn rentree na twee maanden blessureleed. De rechtsachter verraste met een basisplaats én een assist, en genoot zichtbaar van zijn eerste minuten sinds zijn schouderproblemen.

Niet de mooiste

Want trainer Thorsten Fink had vooraf laten weten dat de clash met Basel nog te vroeg zou komen voor de rechtsachter. Toch mocht hij starten én was hij met een assist meteen belangrijk voor KRC Genk. "Niet de mooiste assist en ook niet helemaal bewust, maar hij telt wel", knipoogt El Ouahdi naar de verzamelde pers.

Dat de fans hun brommer op de rechterflank gemist hadden was voor de aftrap al duidelijk want de supporters lieten zich het meeste horen wanneer zijn naam door de speaker uitgesproken werd. "Het motiveerde me echt enorm wanneer dat gebeurde", herinnert El Ouahdi zich. "Na twee maanden hard te werken is het fijn om opnieuw op het veld te staan."

En ook de ploeg heeft hem gemist want Genk beleeft in de Jupiler Pro League voorlopig een zeer wisselvallig seizoen. "Het is niet fijn om dan aan de kant te zitten. De eerste twee weken zat ik thuis en kon ik niets doen. Daarna ben ik mijn benen blijven trainen om dan rustig opnieuw de schouder te laten revalideren", doet de wingback zijn revalidatieproces uit de doeken.

Only way is up

Lees ook... Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa LeagueHij verwacht alleszins dat zijn vormpeil vanaf nu alleen nog maar crescendo zal gaan. "Ik heb geen wedstrijd gespeeld zoals ik ze normaal speel. Want nu was ik één keer in de box van de tegenstander en was het raak maar normaal kom ik daar 10 keer meer . Bovendien vermoed ik dat we niet alleen de fans verrast hebben maar hen ook en dat ze nog een wedstrijd met Kongolo als rechtsachter hadden verwacht", lacht El Ouahdi.

Met de Europese zege op zak kijkt El Ouahdi nu vooruit naar zondag. “We moeten proberen deze lijn door te trekken in de competitie,” besluit hij. “In Europa tonen we dat we volwassen kunnen spelen, maar nu moeten we dat ook in de eigen competitie laten zien. Als ik mij goed blijf voelen, hoop ik opnieuw alles te kunnen meepikken en het team weer echt op gang te trekken.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
FC Basel
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League Reactie

Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League

11:10
Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

11:20
1
Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière" Reactie

Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière"

07:50
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

22:57
Verrassing van chef Thorsten Fink (die het verschil maakte?): "Ik moest wel liegen" Reactie

Verrassing van chef Thorsten Fink (die het verschil maakte?): "Ik moest wel liegen"

00:17
🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

22:20
1
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
4
Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

11:10
2
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

11:00
Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

10:45
5
Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

10:30
Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

10:00
1
Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

09:30
1
🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

07:40
10
KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

09:00
Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

08:40
12
Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

08:22
🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

08:00
3
Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

07:20
Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

07:00
1
Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

06:00
Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

06:30
13
Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

23:00
🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler zorgt voor blunder van de avond in Europa League

22:00
KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

22:45
Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

21:20
"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

21:40
Met grote gevolgen? Onderzoek gestart naar DAZN

Met grote gevolgen? Onderzoek gestart naar DAZN

21:00
"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

"Een ander verhaal": Jacky Mathijssen haalt optimisme van KRC Genk onderuit

19:00
Paul Gheysens aan zet? Antwerp-supporters moeten ook realistisch zijn

Paul Gheysens aan zet? Antwerp-supporters moeten ook realistisch zijn

20:40
RWDM-coach Frédéric Frans wil het niet onthullen: "Dat gaan we niet aan de buitenwereld verklappen"

RWDM-coach Frédéric Frans wil het niet onthullen: "Dat gaan we niet aan de buitenwereld verklappen"

20:30
Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter"

Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter"

20:20
1
WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

WK-finale met een Belgisch tintje: Portugal wordt wereldkampioen voor de ogen van JPL-ref Jasper Vergoote

20:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 5
Ludogorets Ludogorets 3-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 1-1 Brann Brann
FC Porto FC Porto 3-0 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 2-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 1-3 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 4-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 2-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-1 Ferencváros Ferencváros
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-0 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 2-1 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 2-1 FC Basel FC Basel
Panathinaikos Panathinaikos 2-1 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 4-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-6 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 1-1 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 Malmö FF Malmö FF

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club en Union André Coenen André Coenen over Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard Bemmer Bemmer over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" rinus michels rinus michels over Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van Nelvafrel Nelvafrel over Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's" -URKO -URKO over Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent Snoek Snoek over 🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld Obiku Obiku over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Snoek Snoek over Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord Dirk ie Dirk ie over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved