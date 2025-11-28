El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad"

Zakaria El Ouahdi maakte tegen FC Basel zijn rentree na twee maanden blessureleed. De rechtsachter verraste met een basisplaats én een assist, en genoot zichtbaar van zijn eerste minuten sinds zijn schouderproblemen.

Niet de mooiste

Want trainer Thorsten Fink had vooraf laten weten dat de clash met Basel nog te vroeg zou komen voor de rechtsachter. Toch mocht hij starten én was hij met een assist meteen belangrijk voor KRC Genk. "Niet de mooiste assist en ook niet helemaal bewust, maar hij telt wel", knipoogt El Ouahdi naar de verzamelde pers.

Dat de fans hun brommer op de rechterflank gemist hadden was voor de aftrap al duidelijk want de supporters lieten zich het meeste horen wanneer zijn naam door de speaker uitgesproken werd. "Het motiveerde me echt enorm wanneer dat gebeurde", herinnert El Ouahdi zich. "Na twee maanden hard te werken is het fijn om opnieuw op het veld te staan."

En ook de ploeg heeft hem gemist want Genk beleeft in de Jupiler Pro League voorlopig een zeer wisselvallig seizoen. "Het is niet fijn om dan aan de kant te zitten. De eerste twee weken zat ik thuis en kon ik niets doen. Daarna ben ik mijn benen blijven trainen om dan rustig opnieuw de schouder te laten revalideren", doet de wingback zijn revalidatieproces uit de doeken.

Only way is up

Hij verwacht alleszins dat zijn vormpeil vanaf nu alleen nog maar crescendo zal gaan. "Ik heb geen wedstrijd gespeeld zoals ik ze normaal speel. Want nu was ik één keer in de box van de tegenstander en was het raak maar normaal kom ik daar 10 keer meer . Bovendien vermoed ik dat we niet alleen de fans verrast hebben maar hen ook en dat ze nog een wedstrijd met Kongolo als rechtsachter hadden verwacht", lacht El Ouahdi.

Met de Europese zege op zak kijkt El Ouahdi nu vooruit naar zondag. “We moeten proberen deze lijn door te trekken in de competitie,” besluit hij. “In Europa tonen we dat we volwassen kunnen spelen, maar nu moeten we dat ook in de eigen competitie laten zien. Als ik mij goed blijf voelen, hoop ik opnieuw alles te kunnen meepikken en het team weer echt op gang te trekken.”