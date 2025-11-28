Verrassing van chef Thorsten Fink (die het verschil maakte?): "Ik moest wel liegen"

Verrassing donderdagavond wanneer we de opstelling van Genk voor het Europa League-duel tegen FC Basel te zien kregen want El Ouahdi stond aan de aftrap. De rechtsachter was meteen belangrijk voor zijn team bij zijn rentree na bijna 2 maanden blessureleed.

Vier dagen bij de groep

Vooraf had trainer Thorsten Fink nog met klem ontkend dat El Ouahdi zou starten tegen FC Basel. Wanneer we de opstelling door kregen, waren we logischerwijze toch even verrast. Dat het allemaal snel ging, beaamt de speler zelf ook: "Dit is nog maar mijn vierde dag opnieuw bij de ploeg", doet hij uit de doeken. "De coach wou de fans verrassen", aldus El Ouahdi die 2 maanden out was met een schouderblessure.

Als we het aan de coach zelf vragen, is de reden toch net iets anders: "Ik wou de tegenstander vooral verrassen"", was de verklaring van Fink. "Mijn excuses aan de pers dat ik gelogen heb. Ik hou er zelf niet van, maar ditmaal wou ik het echt geheim houden. Hopelijk kunnen jullie het mij vergeven", gaat Fink verder met een kamerbrede glimlach op de persconferentie na de 2-1 overwinning.

Fink is fan

En het heeft geloond want de Marokkaanse rechtsachter was meteen goed voor een assist. Al was het vooral zijn aanwezigheid in de 16 die voor chaos zorgde in de Baselse defensie. "Oké, dat klopt ook wel", moest El Ouahdi toegeven. "Hen een beetje verrassen maar als ik er niet twee maanden uit was geweest, had ik nog vaker in hun 16 gestaan", moet ook hij lachen.

Dat El Ouahdi belangrijk is voor het spel van Fink staat als een paal boven water en geeft de Duitse trainer ook zelf grif toe. "Ik hou van zijn stijl. Omdat ook Nkuba ook geblesseerd was, moest ik de voorbije weken met een centrale verdediger op de rechtsachter spelen en dat voelt toch niet lekker. In mijn manier van spelen is het lastig om zo kansen te creëren", aldus Fink.

En nu zondag opnieuw fit voor de thuiswedstrijd van komende zondag? "Hopelijk hopelijk. We zullen moeten zien hoe we deze wedstrijd verteren maar het zou wel moeten lukken", is El Ouahdi zelf hoopvol.