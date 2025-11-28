Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League

Racing Genk boekte tegen FC Basel een belangrijke 2-1-zege en draait met tien punten goed mee in de Europa League. Trainer Thorsten Fink zag opnieuw tekenen van Europese volwassenheid, maar waarschuwt dat de zwaarste duels nog moeten komen.

Europees verschil tegenover Jupiler Peo League

De coach was vooral tevreden over de efficiëntie van zijn ploeg in de eerste helft. "Dat heeft het verschil gemaakt vandaag. Die eerste goal was cruciaal om dan meer vanuit de omschakeling te kunnen spelen met onder meer de snelheid van Sor. Vervolgens maken we vlak voor rust, op het perfecte moment, de 2-0", analyseerde Fink op de persconferentie.

Voor een keertje had Genk minder balbezit maar ze trokken wel aan het langste eind. In de competitie is dat toch regelmatig omgekeerd, zoals afgelopen weekend tegen KV Mechelen. "Maar eigenlijk... zo veel hebben we niet weggegeven, toch? Dat schot op het einde waar Van Crombrugge uitstekend redding brengt. Maar verder? Heel weinig vind ik. En dat tegen Basel, dat toch geen slechte ploeg is", aldus de trainer van KRC Genk.

"In Europa ligt het ons misschien wel beter om niet de dominante ploeg te moeten zijn. We hebben spelers die goed de ruimte kunnen induiken en benutten. Komende zondag tegen OH Leuven zal het weer helemaal anders zijn. Het wordt zaak om het positieve gevoel van vandaag mee te nemen naar zondag."

Doelen niet verleggen

Lees ook... Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent›Met 10/15 doet Genk het helemaal niet slecht in Europa en is rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde een mogelijkheid. Maar dat doel wilt Fink niet stellen: "Het is goed dat we deze punten hebben, dat pakt niemand ons nog af. Maar het kan snel keren", vertelde hij verder. "Maar of top 8 nu een doel is? Neen, daar wil ik me niet aan wagen."

"Want", gaat hij verder. "We moeten ook nederig zijn en het kan ook nog snel keren. Nu moeten we naar Midtjylland dat nog maar net zijn eerste punten heeft laten liggen. Als we daar niet winnen, wat zeker mogelijk is, komt er weer druk op de partijen tegen Utrecht en Malmö. Laat ons het wedstrijd per wedstrijd bekijken", besloot de Duitser.