Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière"

Kos Karetsas was na de 2-1-zege tegen FC Basel een tevreden man. De jonge Genkie besliste de match met een heerlijke krul en zag zijn team een volwassen Europese wedstrijd spelen. En ook naast het veld had hij wat te vieren.

De Karetsas-special

Karetsas straalde na zijn pareltje vlak voor rust. “Een typische Karetsas, ja,” lachte hij. “Op training lukt die bal heel vaak, dus ik ben blij dat hij nu ook in de match binnenvloog. En net voor de rust was het perfecte moment om hen even te ‘killen’.” Of het zijn mooiste was die hij al gemaakt heeft? "Misschien wel ja, samen met die tegen KAA Gent. Die was gelijkaardig."

Toch werd het na de pauze nog spannend. “Die 2-1 was even bibberen,” gaf hij toe. “En dan die bal op de paal… dat had anders kunnen uitdraaien. Maar Van Crombrugge deed zijn job en als team hebben we uitstekend verdedigd.” Volgens Karetsas moet Genk vooral dat mentale aspect meenemen. “We hebben geknokt. Dat is iets positiefs na het moeilijke weekend.”

Met 10 op 15 staat Genk er uitstekend voor in de Europa League. “Hopelijk zijn we bijna zeker van de volgende ronde,” zei hij. “We staan gedeeld achtste en dat geeft bijna uitzicht op rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde, dat ís een doel,” klonk het ambitieus. “En anders willen we sowieso bij de eerste 24 eindigen. Dat ziet er goed uit.”

Mysterieuze viering

Ook zijn viering trok de aandacht. “Die handjes aan de oren? Dat is gewoon iets van mij,” klonk het mysterieus. “Er zit geen groot verhaal achter. Jullie mogen dat zelf invullen.” En naast het veld was er nóg een reden tot feest: Karetsas haalde zijn rijbewijs. “Een beetje vrijheid. Dat voelt geweldig.”

Zondag ontvangt Racing Genk Oud-Heverlee Leuven in de Jupiler Pro League. In Europa heeft Genk de wind mee, maar in de competitie niet altijd. Over dat verschil is Karetsas duidelijk: "Het is niet te verklaren. We moeten in de competitie gewoon hetzelfde doen als hier. Zó simpel is het." "Nu moeten we proberen om die lijn door te trekken in de Jupiler Pro League."