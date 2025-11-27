🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

Konstantinos Karetsas heeft zich opnieuw getoond in Europa. Tegen Basel pakte het 18-jarige talent uit met een prachtig doelpunt.

Racing Genk neemt het donderdagavond op tegen FC Basel in de Europa League. Na de nederlaag tegen KV Mechelen hadden de Limburgers nog wat recht te zetten in eigen huis.

De Smurfen begonnen goed aan de wedstrijd: na een klein kwartiertje spelen bracht Hyeon-Gyu Oh zijn ploeg op voorsprong. Zakaria El Ouahdi, die net terugkwam uit blessure, was goed voor een assist.

Karetsas doet de Cegeka Arena daveren

Op slag van rust verdubbelde Konstantinos Karetsas de voorsprong, en de manier waarop is verbluffend. De 18-jarige Griek deed monden openvallen met zijn prachtig doelpunt.

Lees ook... Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas›Karetsas maakte ruimte vrij voor zichzelf in de hoek van het strafschopgebied en schilderde het leer op fenomenale wijze in de bovenhoek. De handen gingen massaal op elkaar in de Cegeka Arena. De publiekslieveling genoot van het moment.

Ter herinnering: Karetsas is nog steeds amper 18 jaar oud. Na 63 wedstrijden is het nog maar zijn vierde doelpunt bij de hoofdmacht, maar wat voor een.