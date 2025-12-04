KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk ontvangt donderdagavond Anderlecht in de Croky Cup. Aimé Anthuenis volgt zijn ex-clubs nog steeds op de voet en ziet hoe Thorsten Fink stevig werk levert met een talentvolle selectie.

"Neem nu Karetsas. Ik heb hem met Griekenland een goal zien maken: da’s grote klasse, hè. Die is echt aan het doorbreken. Hem of Steuckers in combinatie met de opkomende flank, dat werkt ook", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Anthuenis ziet sterke punten, maar ook een duidelijk gemis voorin

"Kouali, of hoe noemt hij daar… El Ouahdi, ja. Dat type speler zie ik graag. Die speelt verdoeme zoals Jacky Peeters vroeger: die is rechtsback, rechtsmidden en rechtsvoor tegelijk. Hij loopt overal. Zo speel je niet met elf maar met twaalf. De laatste weken was hij geblesseerd en hebben ze hem serieus gemist", gaat hij verder.

Maar Anthuenis merkt ook op wat er nog beter kan. Hij zegt dat er voorin iets gemist wordt. "Met Onuachu en Tolu hebben ze een paar topschutters gehad, maar als je die altijd moet verkopen, wordt het moeilijk."

"Daar betalen ze nu een prijs voor. Van Oh kan je niet zeggen dat dat een slechte spits is, want hij is redelijk snel en heeft een stevig schot. Maar het is toch niet hetzelfde als ervoor", besluit de voormalige trainer.

Afgelopen weekend konden de Limburgers met 2-1 winnen van OH Leuven, al was dat zonder veel spektakel. Tegen een ploeg als Anderlecht zal het efficiënter moeten zijn in beide zestienmeters.