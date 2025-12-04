Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Na de overwinning van RSC Anderlecht in de Brusselse derby zal het stadscentrum nog wat meer paars-wit kleuren. En daar horen ook kansen bij voor de supporters van RSC Anderlecht. Een interessant initiatief in deze donkere wintermaand.

Deze week heeft RSC Anderlecht verrassend nieuws aangekondigd: de opening van een pop-upstore, gelegen nabij de Grote Markt in Brussel. Een tijdelijke winkel dus, die de hele maand december geopend zal zijn in combinatie met de Winterpret.

RSC Anderlecht komt met pop-upstore

Voor het eerst in de geschiedenis zal RSC Anderlecht een winkel openen in het centrum van Brussel. "Dankzij een samenwerking met de Stad Brussel huurt de club de hele maand december een historisch gebouw in de Rue de la Tête d'Or, op de hoek van de Grote Markt."

"De Pop-upstore opent zijn deuren op donderdag 4 december en is toegankelijk tot de jaarwisseling op 31 december, van dinsdag tot en met zondag, van 11:00 tot 19:00 uur", staat te lezen in het persbericht van RSCA.

Twee signeersessies georganiseerd door Anderlecht

In december worden meer dan 4 miljoen bezoekers verwacht voor Winterpret, de kerstmarkt in het stadscentrum met zijn 200 chalets, attracties, culturele evenementen en de dagelijkse lichtshow op de Grote Markt vanaf 18:00 uur, onder de grote kerstboom van het Stadhuis.

Tegelijkertijd worden er ook twee signeersessies georganiseerd, kondigt Sporting Anderlecht aan: Thorgan Hazard en Nathan Saliba (10/12, van 14:00 tot 15:00), gevolgd door Mihajlo Cvetkovic en Nathan De Cat (24/12, van 14:00 tot 15:00).