Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

De chaotische leiding bij Olympic Charleroi blijft maar duren. Nadat Arnauld Mercier erin geslaagd was de benarde situatie van de Dogues recht te trekken, moet hij nu vertrekken vanwege een "verschil in visie."

Woensdagavond maakte Olympic Charleroi bekend dat het "in onderling overleg" uit elkaar gaat met Arnauld Mercier. Een beslissing die opvallend genoeg enkele dagen na een belangrijke overwinning tegen Jong Genk komt.

Volgens het clubstatement gebeurde dit "na een verschil in visie over de toekomstige strategische en sportieve richting van de club." Ondanks de goede resultaten onder Mercier zouden beide partijen geoordeeld hebben dat een breuk nodig was om het project "in coherentie" verder te zetten.

Aanhoudende chaos bij Olympic Charleroi

Die coherentie wordt nochtans in vraag gesteld: onder Mercier pakte Olympic 8 op 18 en verliet het de laatste plaats in de Challenger Pro League. Hij was sinds oktober in dienst, een jaar na zijn vertrek bij Francs Borains.

De turbulentie bij Olympic Charleroi is echter geen nieuw fenomeen. Na vorig seizoen werd coach Abder Ramdane, die de promotie naar 1B had afgedwongen, aan de kant geschoven. In september volgde ook de sportief directeur, samen met de coach die hij had aangesteld als opvolger (Daniel Janackovic).

Volgens La Dernière Heure kwam het ontslag er bovendien kort nadat Mercier had beslist om Luca Florica — zoon van de sportief directeur — op de bank te laten in Genk. Toeval? Mercier stond slechts zeven wedstrijden aan het roer bij de club.