Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4311

Anderlecht heeft de tweede beste defensie van het land na Union. Maar voor Besnik Hasi komen er moeilijke weken aan om zijn verdediging op peil te houden. Niet alleen is er de blessure van Marco Kana, maar ook de Afrika Cup komt eraan.

Marco Kana heeft dit seizoen alles gespeeld bij Anderlecht behalve de openingsmatch tegen Westerlo en de terugmatch in de Europese kwalificaties tegen Häcken. Tot ieders verrassing maakte Hasi van hem de defensieleider en dat draaide heel goed uit.

Zal Hasi Llansana als verdediger gebruiken?

Het Neerpede-product dirigeerde paars-wit al naar acht clean sheets in de competitie. In 16 wedstrijden incasseerden ze slechts 13 tegengoals. Union doet nog beter met 9 tegengoals. Maar de defensie is wel de basis waardoor Anderlecht recent 12 op 12 pakte. De laatste drie matchen werden met 1-0 gewonnen, enkel tegen KV Mechelen moest Colin Coosemans zich één keer omdraaien.

Het ontbreken van de vocale leider gaat Hasi nog kopbrekens bezorgen, want voor de rest heeft hij geen mondige verdedigers. Of hij moet Enrick Llansana naar achter trekken, een positie waar hij bij Ajax ook al gespeeld heeft. Maar wie dan naast hem? Want ook Llansana is geen opbouwende speler.

Lucas Hey is niet zo betrouwbaar als het op uitvoetballen aankomt

Lucas Hey is een goeie kopper, maar uitvoetballend is hij niet zo betrouwbaar. Hij is zeker niet zo comfortabel aan de bal als Kana. Het probleem: niemand van de mogelijke alternatieven is dat. Hasi heeft natuurlijk nog Sardella, maar na de match tegen STVV zal hij die waarschijnlijk op rechts nodig hebben.

Lees ook... 'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing GenkIlay Camara zal immers wel in de selectie van Senegal voor de Afrika Cup zitten. En mogelijk wordt ook Ali Maamar opgeroepen door Marokko. N'Diaye en Augustinsson kunnen ook depaneren in het centrum, maar het wordt in ieder geval experimenteren om de juiste combinatie te vinden. 

Ilay Camara vertrekt ook nog naar de Afrika Cup

Met Sardella en Kana leek Hasi net de juiste opstelling te hebben gevonden. Speciaal, maar het werkte. Sardella is snel, Kana positioneel en voetballend goed. En beiden kunnen hun mannetje staan in de duels. Of dat ook gaat werken tussen Hey en Sardella zullen we vanavond in Genk zien.

Moet Olivier Renard dan in de winter naar een andere verdediger uitkijken? Wij denken dat er andere posities zijn waar concurrentie meer dringend nodig is. Op de flank en in de spits bijvoorbeeld. Je wil Kana als hij terugkeert immers niet weer achteruit moeten schuiven. Maar Hasi zegt dat hij oplossingen heeft. We zullen zien wat het wordt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Marco Kana

Meer nieuws

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

'Slechts' één grote afwezige: met deze namen trekt Anderlecht naar Racing Genk

14:00
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

16:30
KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

KV Mechelen kondigt trots heel groot nieuws aan

16:00
Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

Dit is het geheim achter het sterke seizoen van Sint-Truiden

15:45
LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

LIVE: Croky Cup-kraker tussen Anderlecht en Genk, hoe sterk is Anderlecht zonder Kana?

14:10
Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

Dender stuurt stevige waarschuwing naar directe concurrenten onderin

15:15
Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag Reactie

Gary Magnée legt pijnpunt van "te vriendelijk" Cercle Brugge bloot na nieuwe nederlaag

15:15
'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas'

15:30
1
KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

KRC Genk heeft goud in handen: "Zo speel je niet met elf maar met twaalf"

13:00
Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge Interview

Twee Standard-spelers komen dit jaar niet meer in actie, ook twee twijfelgevallen voor clash met Cercle Brugge

15:00
🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt Reactie

🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt

14:30
1
Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

Zulte Waregem maakte het Union bijzonder moeilijk: dit heeft David Hubert te zeggen

14:20
Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

Sven Vandenbroeck geeft toe na bekerexit: "Dat maakte in de tweede helft het verschil"

14:15
Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN

13:31
4
"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent Reactie

"We waren zo goed": Ivan Leko noemt twee zaken die moeten terugkeren bij KAA Gent

12:15
1
Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK

12:40
17
Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit

12:20
3
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
9
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
1
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
18
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels

12:30
2
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
3
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
5
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

08:40
5
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

11:10
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
2
Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

09:00
6
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20
Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?" Reactie

Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"

07:40
Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

08:00
3
Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker Reactie

Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker

07:10
2
Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Silvio Proto is zeer duidelijk voor de loting van de Rode Duivels Andreas2962 Andreas2962 over Arthur Theate heeft boodschap voor alle Belgen met oog op het WK André Coenen André Coenen over Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land groeneglorie groeneglorie over Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet franchi franchi over 🎥 Nicky Hayen prijst vastberaden Club Brugge-speler die nu weer uitblinkt en zijn gram haalt tristan001 tristan001 over Sneller dan verwacht? Dit is wanneer er meer duidelijkheid zou moeten komen over DAZN Suske 1988 Suske 1988 over Beerschot-fans krijgen hoopgevende boodschap na pijnlijke bekerexit We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Duitse topclub mengt zich in strijd om Karetsas' Cul-de-sac Cul-de-sac over 🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt op hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Atletico1988 Atletico1988 over KRC Genk - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved