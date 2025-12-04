Moet Olivier Renard ingrijpen? Besnik Hasi heeft oplossingen, maar geen enkele lijkt perfect

Anderlecht heeft de tweede beste defensie van het land na Union. Maar voor Besnik Hasi komen er moeilijke weken aan om zijn verdediging op peil te houden. Niet alleen is er de blessure van Marco Kana, maar ook de Afrika Cup komt eraan.

Marco Kana heeft dit seizoen alles gespeeld bij Anderlecht behalve de openingsmatch tegen Westerlo en de terugmatch in de Europese kwalificaties tegen Häcken. Tot ieders verrassing maakte Hasi van hem de defensieleider en dat draaide heel goed uit.

Zal Hasi Llansana als verdediger gebruiken?

Het Neerpede-product dirigeerde paars-wit al naar acht clean sheets in de competitie. In 16 wedstrijden incasseerden ze slechts 13 tegengoals. Union doet nog beter met 9 tegengoals. Maar de defensie is wel de basis waardoor Anderlecht recent 12 op 12 pakte. De laatste drie matchen werden met 1-0 gewonnen, enkel tegen KV Mechelen moest Colin Coosemans zich één keer omdraaien.

Het ontbreken van de vocale leider gaat Hasi nog kopbrekens bezorgen, want voor de rest heeft hij geen mondige verdedigers. Of hij moet Enrick Llansana naar achter trekken, een positie waar hij bij Ajax ook al gespeeld heeft. Maar wie dan naast hem? Want ook Llansana is geen opbouwende speler.

Lucas Hey is niet zo betrouwbaar als het op uitvoetballen aankomt

Lucas Hey is een goeie kopper, maar uitvoetballend is hij niet zo betrouwbaar. Hij is zeker niet zo comfortabel aan de bal als Kana. Het probleem: niemand van de mogelijke alternatieven is dat. Hasi heeft natuurlijk nog Sardella, maar na de match tegen STVV zal hij die waarschijnlijk op rechts nodig hebben.

Ilay Camara zal immers wel in de selectie van Senegal voor de Afrika Cup zitten. En mogelijk wordt ook Ali Maamar opgeroepen door Marokko. N'Diaye en Augustinsson kunnen ook depaneren in het centrum, maar het wordt in ieder geval experimenteren om de juiste combinatie te vinden.

Ilay Camara vertrekt ook nog naar de Afrika Cup

Met Sardella en Kana leek Hasi net de juiste opstelling te hebben gevonden. Speciaal, maar het werkte. Sardella is snel, Kana positioneel en voetballend goed. En beiden kunnen hun mannetje staan in de duels. Of dat ook gaat werken tussen Hey en Sardella zullen we vanavond in Genk zien.

Moet Olivier Renard dan in de winter naar een andere verdediger uitkijken? Wij denken dat er andere posities zijn waar concurrentie meer dringend nodig is. Op de flank en in de spits bijvoorbeeld. Je wil Kana als hij terugkeert immers niet weer achteruit moeten schuiven. Maar Hasi zegt dat hij oplossingen heeft. We zullen zien wat het wordt.