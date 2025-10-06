Analyse "Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De arbitrage van de Clasico tussen Anderlecht en Standard heeft veel stof doen opwaaien sinds het laatste fluitsignaal. Over de uitsluiting van Ibrahim Karamoko kan echter weinig gezegd worden: het was gewoonweg dom.

Standard mag zich logischerwijs gefrustreerd voelen na de verloren Clasico op het veld van Anderlecht, afgelopen zondag. De Rouches hadden al na een halfuur in numerieke meerderheid moeten zijn, na de gemene trap van Nilson Angulo op Marco Ilaimaharitra, die slechts bestraft werd met een gele kaart.

In de tweede helft incasseerden ze de openingsgoal voordat ze tien minuten voor tijd reageerden. Het doelpunt van Ibrahim Karamoko werd echter geannuleerd vanwege een obstructie van Henry Lawrence op Colin Coosemans. Niet de meest duidelijke fout, maar ook niet de meest onbegrijpelijke beslissing van het scheidsrechterlijke corps.

Lees ook... Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Ibrahim Karamoko gaf Bram Van Driessche geen andere keuze

Over de rode kaart van Karamoko is ook geen discussie. Bran Van Driessche kon moeilijk anders dan hem uit te sluiten. Hij kreeg zijn eerste waarschuwing enkele seconden na zijn geannuleerde doelpunt, toen de bal al weer in het spel was, omdat hij bleef mopperen bij de ref.

Aan het eind van de wedstrijd werd Karamoko weer boos en applaudisseerde hij ironisch vanwege de beslissing van de eerste official omdat de scheidsrechter een - toch duidelijke - fout tegen hem floot. Zijn tweede gele kaart voor protest was dus niet onlogisch.

Een domme uitsluiting, laten we eerlijk zijn, voor de 24-jarige speler, die zijn teamgenoten achterliet met tien man voor de laatste momenten van deze Clasico. Na de wedstrijd was Vincent Euvrard boos, en dat is begrijpelijk.

"We hebben de hele week gesproken over zijn gele kaart uit frustratie van vorig weekend, over helderheid en emotionele stabiliteit. Als je erover praat voor en na zijn gele kaart en hij doet dit... Dat kan niet gebeuren in de carrière van een professionele voetballer. Ik feliciteer hem met zijn wedstrijden van de afgelopen weken, maar hij trekt de aandacht naar iets anders dan zijn spel, en dat is jammer", zei de coach van Standard.

Euvrard zal daarom opnieuw gedwongen worden om zijn verdediging aan te passen voor de wedstrijd tegen Antwerp na de interlandbreak. Marlon Fossey zal terug zijn van schorsing, maar Karamoko zal op de strafbank zitten. Dat betekent dat Josué Homawoo zijn plaats in de basiself tegen The Great Old zou kunnen terugwinnen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Ibrahim Karamoko

Meer nieuws

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
10
Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet geloven"

Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet geloven"

07:21
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren Analyse

Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

06:00
1
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk

22:30
18
"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico Interview

"Het maakt me gek": Standard voelt zich benadeeld door de arbitrage na Clasico

22:00
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
1
🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

🎥 Was het doelpunt van Standard geldig? "Hij lette niet op de bal"

20:30
1
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
2
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
4
Vreemde ingreep Hasi rendeert: invaller Cvetkovic beslist Clasico tegen Standard één minuut na zijn invalbeurt

Vreemde ingreep Hasi rendeert: invaller Cvetkovic beslist Clasico tegen Standard één minuut na zijn invalbeurt

15:29
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00
Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld"

19:31
4
🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

09:31
7
David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Reactie

David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld

09:00
2
Anderlecht haalt nieuwe pion in huis: "Synoniem voor expertise en persoonlijkheid"

Anderlecht haalt nieuwe pion in huis: "Synoniem voor expertise en persoonlijkheid"

19:00
Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

09:00
Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

08:40
4
'Schlemiel' van Standard was ziedend: "Het is een grap! Dat ze eerst de regels lezen!" Reactie

'Schlemiel' van Standard was ziedend: "Het is een grap! Dat ze eerst de regels lezen!"

17:45
Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

08:20
2
Twee tieners spelen de hoofdrollen bij Anderlecht: is Vazquez zijn basisplaats kwijt? Reactie

Twee tieners spelen de hoofdrollen bij Anderlecht: is Vazquez zijn basisplaats kwijt?

17:15
Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan

Olivier Deschacht spreekt over Vazquez én afgekeurd doelpunt Standard en laat er geen twijfel over bestaan

17:30
1
Standard-coach Euvrard begrijpt fase met Angulo niet, Hasi heeft andere mening Reactie

Standard-coach Euvrard begrijpt fase met Angulo niet, Hasi heeft andere mening

16:48
5
Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

08:00
3
Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk" Reactie

Standard kwaad na betwiste fase, Coosemans 100 procent zeker: "Voor mij is het duidelijk"

16:15
20
SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

07:00
2
🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

06:30
🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard?

🎥 Had Nilson Angulo hier een rode kaart moeten krijgen in Anderlecht - Standard?

14:30
41
Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

23:00
1
🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit Reactie

🎥 Aanvallende opstelling met Vermant én Tresoldi: ontevreden Hayen legt zijn mislukte plan uit

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm" CringeMedia CringeMedia over "Antwerp is in gevaar": meningen van analisten zijn duidelijk ... en wie haalt dan wél play-off 1? CringeMedia CringeMedia over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies mantoch mantoch over Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt jawaddedadde jawaddedadde over 't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan Star.CSR Star.CSR over Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier FCB vo altijd FCB vo altijd over Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt DJAMBO DJAMBO over Standard-coach Vincent Euvrard razend op zijn speler: "Dan verlies ik mijn geduld. En ik heb veel geduld" Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved