"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

De arbitrage van de Clasico tussen Anderlecht en Standard heeft veel stof doen opwaaien sinds het laatste fluitsignaal. Over de uitsluiting van Ibrahim Karamoko kan echter weinig gezegd worden: het was gewoonweg dom.

Standard mag zich logischerwijs gefrustreerd voelen na de verloren Clasico op het veld van Anderlecht, afgelopen zondag. De Rouches hadden al na een halfuur in numerieke meerderheid moeten zijn, na de gemene trap van Nilson Angulo op Marco Ilaimaharitra, die slechts bestraft werd met een gele kaart.

In de tweede helft incasseerden ze de openingsgoal voordat ze tien minuten voor tijd reageerden. Het doelpunt van Ibrahim Karamoko werd echter geannuleerd vanwege een obstructie van Henry Lawrence op Colin Coosemans. Niet de meest duidelijke fout, maar ook niet de meest onbegrijpelijke beslissing van het scheidsrechterlijke corps.



Lees ook... Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Ibrahim Karamoko gaf Bram Van Driessche geen andere keuze

Over de rode kaart van Karamoko is ook geen discussie. Bran Van Driessche kon moeilijk anders dan hem uit te sluiten. Hij kreeg zijn eerste waarschuwing enkele seconden na zijn geannuleerde doelpunt, toen de bal al weer in het spel was, omdat hij bleef mopperen bij de ref.

Aan het eind van de wedstrijd werd Karamoko weer boos en applaudisseerde hij ironisch vanwege de beslissing van de eerste official omdat de scheidsrechter een - toch duidelijke - fout tegen hem floot. Zijn tweede gele kaart voor protest was dus niet onlogisch.

Een domme uitsluiting, laten we eerlijk zijn, voor de 24-jarige speler, die zijn teamgenoten achterliet met tien man voor de laatste momenten van deze Clasico. Na de wedstrijd was Vincent Euvrard boos, en dat is begrijpelijk.

"We hebben de hele week gesproken over zijn gele kaart uit frustratie van vorig weekend, over helderheid en emotionele stabiliteit. Als je erover praat voor en na zijn gele kaart en hij doet dit... Dat kan niet gebeuren in de carrière van een professionele voetballer. Ik feliciteer hem met zijn wedstrijden van de afgelopen weken, maar hij trekt de aandacht naar iets anders dan zijn spel, en dat is jammer", zei de coach van Standard.

Euvrard zal daarom opnieuw gedwongen worden om zijn verdediging aan te passen voor de wedstrijd tegen Antwerp na de interlandbreak. Marlon Fossey zal terug zijn van schorsing, maar Karamoko zal op de strafbank zitten. Dat betekent dat Josué Homawoo zijn plaats in de basiself tegen The Great Old zou kunnen terugwinnen.