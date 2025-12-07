Volg KV Mechelen - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 07/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi
Foto: © photonews

Het kan snel verkeren, weten ze bij KV Mechelen. De Maneblussers staan nog in de top vijf, maar de stemming is toch al helemaal anders in vergelijking met een paar wedstrijden geleden.

Op 23 november ging Mechelen winnen op het veld van RC Genk: dat leek een bevestiging van het knappe seizoen waar KV cijfermatig aan bezig was. Van die euforie schiet nog weinig over, want sindsdien heeft Malinwa amper nog een kans bij elkaar gevoetbald. In de competitie werd ondertussen verloren van Standard en in de beker van Charleroi.

"Twee wedstrijden geleden was alles rozengeur en maneschijn en nu zijn er bij vele jongens donkere wolken in het hoofd. We gaan heel snel moeten opstaan", verklaarde KVM-trainer Fred Vanderbiest na de bekeruitschakeling. Moest het dit weekend tot een derde nederlaag op rij komen, zou dit plots de grootste vormdip zijn dit seizoen.

Mechelen heeft meer creativiteit nodig

Zijn ploeg krijgt wel meteen de kans om revanche te nemen tegen Charleroi. Zondagmiddag staat het tweede deel van het tweeluik tussen deze teams op het programma. Bij Mechelen zullen ze vooral de daling in creativiteit uit de meest recente matchen willen keren, wat dan ook zou moeten helpen om een resultaat te boeken.

Voor Charleroi is de kwalificatie in de beker dan weer een opsteker in een wisselvallig seizoen. Rik De Mil zal hopen dat dit zijn spelers een boost kan geven. Mits wat meer regelmaat valt er immers nog wel wat moois van te maken. De Zebra's staan al een hele tijd in de rechterkolom, maar de kloof met de top zes bedraagt amper vier punten.

Marsa uitgevallen in bekermatch

Na het uitvallen van Marsa lijkt Zekri, die donderdag nog een jeugdzonde beging, verzekerd van een basisplek bij KVM. De thuisploeg mist ook nog Ouahabi, Kireev, De Wolf, Teague en Halhal. Bij Charleroi is Rommens onzeker en liggen Kimura, Fixelles, Smekens en Lalaoui nog in de lappenmand. Volg KV Mechelen - Sporting Charleroi LIVE vanaf 13u30 op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Charleroi

KV Mechelen wint
Gelijk
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Charleroi Charleroi wint
73.36% 21.11% 5.54%
Populairste
2-1
(108x)		 1-1
(48x)		 2-0
(43x)

Vergelijking KV Mechelen - Charleroi

Positie

6
10

Punten

24
19

Gewonnen

6
5

Verloren

4
7

Gescoorde doelpunten

20
18

Doelpunten tegen

18
21

Gele kaarten

39
32

Rode kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

21
12
18
04/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/09 18:30 Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
18/05 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Charleroi Charleroi
19/04 18:15 Charleroi Charleroi 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
08/03 18:15 Charleroi Charleroi 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
31/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-2 Charleroi Charleroi
27/12 20:45 Charleroi Charleroi 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
11/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
05/02 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Charleroi Charleroi
12/11 20:45 Charleroi Charleroi 0-5 FF KV Mechelen KV Mechelen
14/05 20:45 Charleroi Charleroi 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
12/03 16:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Charleroi Charleroi
26/09 21:00 Charleroi Charleroi 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/01 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Charleroi Charleroi
11/02 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
03/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Charleroi Charleroi
24/02 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Charleroi Charleroi
17/11 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
20/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
16/09 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/04 20:30 Charleroi Charleroi 4-0 KV Mechelen KV Mechelen
16/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 Charleroi Charleroi
30/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
26/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Charleroi Charleroi
31/05 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
28/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Charleroi Charleroi
07/02 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Charleroi Charleroi
31/08 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 Charleroi Charleroi
14/03 01:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 Charleroi Charleroi
29/10 01:00 Charleroi Charleroi 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
04/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
30/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Charleroi Charleroi
17/11 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/07 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-2 Charleroi Charleroi
22/01 20:00 Charleroi Charleroi 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Charleroi Charleroi
10/05 19:30 Charleroi Charleroi 0-6 KV Mechelen KV Mechelen
12/04 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Charleroi Charleroi
30/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
23/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-5 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 20:30 Charleroi Charleroi 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Charleroi Charleroi
06/12 20:00 Charleroi Charleroi 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
18/08 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
KV Mechelen recupereert belangrijke speler in bekerwedstrijd tegen Charleroi

04/12 1

KV Mechelen wil zich herstellen van de nederlaag tegen Standard en krijgt woensdag in de Croky Cup een nieuwe kans tegen Charleroi, in een duel waarin beide teams veel te w...

KV Mechelen-spelers reageren na totale off-day: "Ik gooi ze niet onder de bus"

05/12 1

KV Mechelen had in Charleroi niets in te brengen. Van de eerste tot de laatste minuut kwam Malinwa nooit in aanmerking voor de kwalificatie en de teleurstelling droop van d...

Namen op tafel: de beste en zwakste coach waarmee Jules Van Cleemput samenwerkte

05/12 1

Jules Van Cleemput blikte in La Dernière Heure terug op zijn carrière en de trainers die hem het meest hebben beïnvloed. Hij aarzelt niet om namen te noemen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 16:00 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
