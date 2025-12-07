LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

Het kan snel verkeren, weten ze bij KV Mechelen. De Maneblussers staan nog in de top vijf, maar de stemming is toch al helemaal anders in vergelijking met een paar wedstrijden geleden.

Op 23 november ging Mechelen winnen op het veld van RC Genk: dat leek een bevestiging van het knappe seizoen waar KV cijfermatig aan bezig was. Van die euforie schiet nog weinig over, want sindsdien heeft Malinwa amper nog een kans bij elkaar gevoetbald. In de competitie werd ondertussen verloren van Standard en in de beker van Charleroi.

"Twee wedstrijden geleden was alles rozengeur en maneschijn en nu zijn er bij vele jongens donkere wolken in het hoofd. We gaan heel snel moeten opstaan", verklaarde KVM-trainer Fred Vanderbiest na de bekeruitschakeling. Moest het dit weekend tot een derde nederlaag op rij komen, zou dit plots de grootste vormdip zijn dit seizoen.

Mechelen heeft meer creativiteit nodig

Zijn ploeg krijgt wel meteen de kans om revanche te nemen tegen Charleroi. Zondagmiddag staat het tweede deel van het tweeluik tussen deze teams op het programma. Bij Mechelen zullen ze vooral de daling in creativiteit uit de meest recente matchen willen keren, wat dan ook zou moeten helpen om een resultaat te boeken.

Voor Charleroi is de kwalificatie in de beker dan weer een opsteker in een wisselvallig seizoen. Rik De Mil zal hopen dat dit zijn spelers een boost kan geven. Mits wat meer regelmaat valt er immers nog wel wat moois van te maken. De Zebra's staan al een hele tijd in de rechterkolom, maar de kloof met de top zes bedraagt amper vier punten.

Marsa uitgevallen in bekermatch

Na het uitvallen van Marsa lijkt Zekri, die donderdag nog een jeugdzonde beging, verzekerd van een basisplek bij KVM. De thuisploeg mist ook nog Ouahabi, Kireev, De Wolf, Teague en Halhal. Bij Charleroi is Rommens onzeker en liggen Kimura, Fixelles, Smekens en Lalaoui nog in de lappenmand. Volg KV Mechelen - Sporting Charleroi LIVE vanaf 13u30 op VOETBALKRANT.COM!