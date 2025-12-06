LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

Club Brugge trekt zaterdag naar STVV, maar bereidde zich vrijdag al op Stayen voor. Hayen wil zijn ploeg laten wennen aan het kunstgras, al komt er ook blessureleed bij kijken.

Club Brugge trekt zaterdagavond naar Stayen om het op te nemen tegen STVV. Maar ook vrijdag trok Nicky Hayen met zijn troepen al naar het stadion.

Dat deed hij om zijn spelers al wat te laten wennen aan het kunstgras. Voor Hayen is het overigens een extra speciale wedstrijd. De Truienaar speelde namelijk 270 wedstrijden voor Sint-Truiden.

Club mist Mignolet en Vermant, maar ziet Sabbe terugkeren op Stayen

Club ziet Kyriani Sabbe terugkeren uit blessure, maar er is ook minder goed nieuws. Simon Mignolet verliet afgelopen weekend het veld na 45 minuten spelen, en is nu ook niet fit voor de wedstrijd tegen zijn ex-club.

Verder is Romeo Vermant er logischerwijs ook niet bij, hij liep een hersenschudding op tegen OH Leuven in de Croky Cup. Kaye Furo neemt zijn plaats in bij de selectie.

Voor beide clubs is het een belangrijke wedstrijd. STVV staat vierde in het klassement met 30 punten, terwijl Club slechts twee eenheden meer telt en tweede staat. Bij een zege springen de Limburgers dus over blauw-zwart.