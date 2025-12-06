Volg STVV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 06/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17
LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen
Foto: © photonews

Club Brugge trekt zaterdag naar STVV, maar bereidde zich vrijdag al op Stayen voor. Hayen wil zijn ploeg laten wennen aan het kunstgras, al komt er ook blessureleed bij kijken.

Club Brugge trekt zaterdagavond naar Stayen om het op te nemen tegen STVV. Maar ook vrijdag trok Nicky Hayen met zijn troepen al naar het stadion.

Dat deed hij om zijn spelers al wat te laten wennen aan het kunstgras. Voor Hayen is het overigens een extra speciale wedstrijd. De Truienaar speelde namelijk 270 wedstrijden voor Sint-Truiden.

Club mist Mignolet en Vermant, maar ziet Sabbe terugkeren op Stayen

Club ziet Kyriani Sabbe terugkeren uit blessure, maar er is ook minder goed nieuws. Simon Mignolet verliet afgelopen weekend het veld na 45 minuten spelen, en is nu ook niet fit voor de wedstrijd tegen zijn ex-club.

Verder is Romeo Vermant er logischerwijs ook niet bij, hij liep een hersenschudding op tegen OH Leuven in de Croky Cup. Kaye Furo neemt zijn plaats in bij de selectie.

Voor beide clubs is het een belangrijke wedstrijd. STVV staat vierde in het klassement met 30 punten, terwijl Club slechts twee eenheden meer telt en tweede staat. Bij een zege springen de Limburgers dus over blauw-zwart.

Prono STVV - Club Brugge

STVV wint
Gelijk
Club Brugge wint
20.41% 33.67% 45.92%
Populairste
1-2
(80x)		 1-1
(63x)		 2-1
(47x)

Vergelijking STVV - Club Brugge

Positie

4
2

Punten

30
32

Gewonnen

9
10

Verloren

4
4

Gescoorde doelpunten

23
22

Doelpunten tegen

18
14

Gele kaarten

26
23

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

9
13
26
21/09 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
15/02 20:45 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 16:00 Club Brugge Club Brugge 7-0 STVV STVV
17/03 13:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
01/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
19/01 20:45 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
21/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 STVV STVV
19/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
15/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
30/10 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
10/01 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/12 20:30 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
02/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 STVV STVV
02/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
27/10 20:30 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/03 14:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
12/03 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
18/11 20:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
05/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
24/07 20:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/08 20:30 STVV STVV 3-3 Club Brugge Club Brugge
28/11 18:00 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
02/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
27/03 18:30 STVV STVV 0-0 Club Brugge Club Brugge
01/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
28/02 18:30 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
30/10 19:30 STVV STVV 1-0 Club Brugge Club Brugge
03/02 13:00 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
17/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
23/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
17/09 20:30 STVV STVV 2-3 Club Brugge Club Brugge
15/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
11/02 18:00 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
10/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
10/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
09/09 19:30 STVV STVV 2-0 Club Brugge Club Brugge
21/05 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
20/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
19/12 19:00 Club Brugge Club Brugge 5-1 STVV STVV
21/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
03/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
30/11 20:00 STVV STVV 5-2 Club Brugge Club Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
