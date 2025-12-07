En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

STVV won met 3-2 van Club Brugge op zaterdag en springt zo over blauw-zwart naar de tweede plaats in het klassement. Wouter Vrancken had niets dan mooie woorden voor zijn groep.

Op de persconferentie na STVV-Club Brugge verscheen een heel trotse Wouter Vrancken. De coach van Sint-Truiden had daar ook alle reden toe. Zijn ploeg bracht een bijzonder knappe prestatie en maakte reclame voor het Belgisch voetbal.

"De laatste tien minuten was het pompen of verzuipen, en dan zie ik die jongens vechten voor wat ze waard zijn", zei Vrancken met een trotse glimlach. "Dat is eigenlijk het verhaal van het seizoen."

Club Brugge maakte zo'n 20 minuten voor tijd gelijk, maar Andres Ferrari scoorde alsnog het winnende doelpunt. Vrancken heeft niets dan mooie woorden voor het collectief dat zaterdagavond op het veld stond.

Wouter Vrancken geniet volop

"48 uur geleden speelden we 120 minuten, terwijl we dat helemaal niet gewend zijn. Iedereen weet dat je op twee dagen niet volledig kan recupereren. Op drie dagen wel, als je er alles aan doet. Als je dan ziet hoe de jongens hun hoofd er opnieuw voor leggen... Dat is iets waar ik alleen maar superfier op kan zijn. Wat we nu meemaken, daar mogen we echt wel van genieten. Zeker STVV zijnde", gaat Vrancken verder.

Ook de supporters genoten. Voor de wedstrijd was er al een heuse show op Stayen, die ging 90 minuten lang verder op het veld. "Je zag het ook op de tribunes, de energie was er terug. Dat is gewoon reclame voor het voetbal. De wedstrijd was kantje boordje, maar de ballen vielen net iets beter voor ons."

"Het muntje kan nog veel naar onze kant vallen, want we hebben jongens die zichzelf echt smijten, heel de wedstrijd lang. Dat is als coach een zaligheid om mee te werken", besluit Vrancken.