Club Brugge pakt 3 op 12 na nieuwe nederlaag: dit heeft coach Nicky Hayen te zeggen

Een nieuwe teleurstelling voor Club Brugge in de eigen competitie. Blauw-zwart pakte 3 op 12 nadat het verloor op het veld van Sint-Truiden. Coach Nicky Hayen zag dat zijn troepen het te makkelijk weggaven.

Club Brugge verloor zaterdagavond met 3-2 van STVV. Blauw-zwart stelde teleur en pakt op deze manier 3 op 12. Nicky Hayen was niet gelukkig na afloop, maar moest wel erkennen dat zijn ploeg en Sint-Truiden reclame maakten voor het voetbal.

"Vandaag heeft de neutrale toeschouwer een boeiende wedstrijd gezien", opende de Club-trainer op zijn persmoment. "In de openingsfase waren we de betere ploeg. Tzolis kwam ook alleen voor doel. We zakten na de voorsprong wat terug en gaven de doelpunten iets te makkelijk weg."

Club Brugge gaf het te makkelijk weg

"Tijdens de rust heb ik gezegd dat de energie beter moest", gaat de Belgische trainer verder. "We hebben dat goed aangepast en creëerden wat kansen in het eerste kwartier van de tweede helft. De wedstrijd was opnieuw wat aan het kantelen, voelden we."

Club scoorde de gelijkmaker, maar STVV kon alsnog het verschil maken. Andres Ferrari werkte op knappe wijze de 3-2 binnen. "We probeerden nog alles of niets te spelen. Zij hebben hun momenten gegrepen en wij niet. STVV heeft veel goede voetballers en speelt met veel lef. Daar waren we ook voor gewaarschuwd", zegt Hayen.

Lees ook... STVV en Club Brugge zorgen voor spektakel in thriller met vijf doelpunten›Veel tijd om stil te staan heeft blauw-zwart niet, want woensdag volgt de Champions League-clash tegen Arsenal. "Dat moet zo snel mogelijk gebeuren", beseft ook coach Nicky Hayen.