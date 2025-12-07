Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

Club Brugge zit in een moeizame periode. De ploeg van het afgelopen decennium pakte amper 3 op 12 in de laatste vier competitiewedstrijden en ging op Stayen opnieuw onderuit tegen STVV. Toch blijft kapitein Hans Vanaken opvallend rustig onder de druk.

In zulke omstandigheden mag je toch al spreken van een crisis, maar dat woord willen ze in Brugge niet horen. “De bal wilt er op het einde net niet in, wilde net niet goed vallen”, zegt hij. Volgens Vanaken is dat precies het verschil tussen een ploeg in vorm en een ploeg die het moeilijker heeft om te scoren.

Hij verwees daarbij naar de pechmomenten. “Dan valt die bal vaker net niet goed dan wel, zoals ook de bal op de lat van Kaye Furo”, klinkt het. De middenvelder nam ook een fout bij het tegendoelpunt op zich. “We geven na onze goal zelf de kansen weg door foute keuzes te maken, zoals de laterale bal die ik gaf en waaruit de penalty kwam.”

Vanaken maakt zich geen zorgen omdat Club genoeg kansen creëert

Na de gelijkmaker zag Vanaken zijn ploeg te veel wegzakken. “We lieten ze na de 1-1 ook te veel in hun spel komen”, gaf hij toe. Toch blijft hij overtuigd dat de basis goed zit.

Vanaken weigert het woord ‘crisis’ te gebruiken. “We creëren genoeg kansen, daar ligt het niet aan”, zegt hij. “Ik zou me pas zorgen maken als we niets meer creëren en hier met 4-0 naar huis worden gespeeld.”

