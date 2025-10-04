Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel

Na de 10 op 27 komt Antwerp niet verder dan 11 op 30 want ook tegen Cercle Brugge kon de Great Old niet winnen. Na een sterke eerste helft kwam Antwerp verdiend op voorsprong via Benitez maar gaven ze zelf de 1-1 in cadeauverpakking aan Diakité.

Antwerp sterk van start

Voor Antwerp was een driepunter al geleden van 24 augustus en ook Cercle Brugge weet sinds diezelfde speeldag niet meer wat winnen is. Beide ploegen wisten dus wat hen te doen stond als ze weg wilden van de onderste regionen van het klassement.

Antwerp deed dat met onder meer Scott en Adekami in de basis. De eerste kans liet niet lang op zich wachten voor de Great Old. Na een fraaie lage voorzet van Foulon op links moest Janssen de bal alleen nog maar in doel duwen maar de Nederlander trapte half naast de bal, dat had hij al beter gedaan in het verleden.

Verdiende voorsprong

Antwerp nam de wedstrijd in handen met een goede Adekami maar kon lang geen kansen bij elkaar voetballen. Dan maar vanop afstand moest Benitez gedacht hebben. In een zee van ruimte krijgt hij de bal na een slechte toets van Nunes. De middenvelder twijfelde niet en trapte de 1-0 snoeihard in de benedenhoek voorbij Warleson.

Diezelfde Warleson voorkwam echter wel meermaals een dubbele achterstand voor Cercle Brugge. Meteen na de 1-0 zweefde hij een plaatsbal van Adekami uit zijn doel om een minuut later Tsuniashima van dichtbij af te stoppen.

Cercle vanuit het niets

Vanuit het niets kreeg Antwerp toch nog het spreekwoordelijke deksel op de neus. Renders opende dat deksel met een slechte pass achteruit richting Bozhinov die met een matige sliding half naast de bal het leer niet kon ontzetten. Ngoura behield koeltjes het overzicht waardoor Diakité simpel de gelijkmaker tegen de touwen kon trappen.

Matige tweede helft

In de tweede helft leken de rollen het eerste kwartier helemaal omgekeerd want hoewel Antwerp zeker een voorsprong verdiende aan de rust, waren de bezoekers de gevaarlijkste ploeg. Diop kwam ook tot scoren maar stond buitenspel. Even later probeerde hij het opnieuw maar trapte wild over.

Van de dominantie uit de eerste helft was in het tweede deel van de partij geen sprake voor Antwerp. De klad zat erin, het publiek begon te morren en de kansen bleven weg.

Een slotoffensief kwam er niet meer en zo eindigde de wedstrijd na een aangenaam eerste uur met een enorm zwak laatste halfuur en een billijk 1-1 gelijkspel. Bij Antwerp zullen ze vooral de eerste helft onthouden maar blijven ze wel steken op één punt.