Antwerp Antwerp
1-1
Cercle Brugge Cercle Brugge
antAntwerp
cerCercle Brugge
Mauricio Benítez 28'
1-0
1-1
41' Oumar Diakite (Steve Ngoura)
Datum: 04/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel
Ook tegen Cercle lukt het niet: Antwerp geeft voorsprong simpel weg en komt niet verder dan gelijkspel
Foto: © photonews

Na de 10 op 27 komt Antwerp niet verder dan 11 op 30 want ook tegen Cercle Brugge kon de Great Old niet winnen. Na een sterke eerste helft kwam Antwerp verdiend op voorsprong via Benitez maar gaven ze zelf de 1-1 in cadeauverpakking aan Diakité.

Antwerp sterk van start

Voor Antwerp was een driepunter al geleden van 24 augustus en ook Cercle Brugge weet sinds diezelfde speeldag niet meer wat winnen is. Beide ploegen wisten dus wat hen te doen stond als ze weg wilden van de onderste regionen van het klassement.

Antwerp deed dat met onder meer Scott en Adekami in de basis. De eerste kans liet niet lang op zich wachten voor de Great Old. Na een fraaie lage voorzet van Foulon op links moest Janssen de bal alleen nog maar in doel duwen maar de Nederlander trapte half naast de bal, dat had hij al beter gedaan in het verleden.

Verdiende voorsprong

Antwerp nam de wedstrijd in handen met een goede Adekami maar kon lang geen kansen bij elkaar voetballen. Dan maar vanop afstand moest Benitez gedacht hebben. In een zee van ruimte krijgt hij de bal na een slechte toets van Nunes. De middenvelder twijfelde niet en trapte de 1-0 snoeihard in de benedenhoek voorbij Warleson.

Diezelfde Warleson voorkwam echter wel meermaals een dubbele achterstand voor Cercle Brugge. Meteen na de 1-0 zweefde hij een plaatsbal van Adekami uit zijn doel om een minuut later Tsuniashima van dichtbij af te stoppen. 

Cercle vanuit het niets

Vanuit het niets kreeg Antwerp toch nog het spreekwoordelijke deksel op de neus. Renders opende dat deksel met een slechte pass achteruit richting Bozhinov die met een matige sliding half naast de bal het leer niet kon ontzetten. Ngoura behield koeltjes het overzicht waardoor Diakité simpel de gelijkmaker tegen de touwen kon trappen.

Matige tweede helft

In de tweede helft leken de rollen het eerste kwartier helemaal omgekeerd want hoewel Antwerp zeker een voorsprong verdiende aan de rust, waren de bezoekers de gevaarlijkste ploeg. Diop kwam ook tot scoren maar stond buitenspel. Even later probeerde hij het opnieuw maar trapte wild over.

Van de dominantie uit de eerste helft was in het tweede deel van de partij geen sprake voor Antwerp. De klad zat erin, het publiek begon te morren en de kansen bleven weg.

Een slotoffensief kwam er niet meer en zo eindigde de wedstrijd na een aangenaam eerste uur met een enorm zwak laatste halfuur en een billijk 1-1 gelijkspel. Bij Antwerp zullen ze vooral de eerste helft onthouden maar blijven ze wel steken op één punt.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
41 Nozawa Taishi Brandon 90' -
26 Bozhinov Rosen 90' -
33 Van Den Bosch Zeno 90' -
4 Tsunashima Yuto 90' -
5 Foulon Daam 22' -
21 Verstraeten Andreas 79' -
16 Benítez Mauricio 80' -
22 Adekami Farouck   80' -
24 Somers Thibo 90' -
18 Janssen Vincent 90' -
30 Scott Christopher 65' -
  Bank G Beoordeel
9 Al-Sahafi Marwan 10' -
10 Babadi Isaac 10' -
15 Thoelen Yannick -  
17 Renders Semm 68' -
19 Urinboev Mukhammadali 25' -
23 Bijl Glenn -  
25 Kouyaté Kiki -  
34 Diawara Mahamadou 11' -
43 Hamdaoui Youssef -  
92 David Gabriel -  

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler G Beoordeel
1 Warleson 90' -
8 Erick 65' -
66 Ravych Christiaan 90' -
5 Kakou Emmanuel 90' -
15 Magnée Gary 90' -
6 Agyekum Lawrence   65' -
28 Van der Bruggen Hannes 90' -
18 Gerkens Pieter 90' -
37 Diop Edan 89' -
2 Diakite Ibrahim 76' -
9 Ngoura Steve A 75' -
  Bank G Beoordeel
4 Gomis Dalangunypole -  
10 Diakite Oumar 76' -
11 Minda Alan 15' -
14 Mpanzu Beni Christophe -  
17 Adewumi Oluwaseun 1'  
19 Diaby Ibrahima 25' -
22 Bayo Alama -  
27 De Wilde Nils 25' -
41 Kouassi Krys 14' -
84 Langenbick Bas -  
Herbeleef Antwerp - Cercle Brugge
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies

04/10 3

Antwerp blijft in de problemen. Na het 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge groeit de frustratie bij spelers én fans. Zeno Van den Bosch reageerde na afloop.

Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

Stef Wils zichtbaar geërgerd na kinderlijk tegendoelpunt: "Geen excuses voor"

04/10 1

Met 11 op 30 kan je niet meteen spreken van een geslaagde seizoenstart van Antwerp. Ook thuis tegen Cercle Brugge kon er niet gewonnen worden.

🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel

🎥 Heeft hij een andere wedstrijd gezien? Cercle-trainer Cinel komt met opvallende analyse na gelijkspel

00:02 1

Na een mindere eerste helft maar een goede tweede helft keert Cercle Brugge met een punt terug naar West-Vlaanderen. Maar met één punt schiet de vereniging niets op in de s...

Vooraf

LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

04/10

Kijkend naar de stand is het een kelderkraker, maar Antwerp en Cercle Brugge zijn het alleszins helemaal niet gewoon om zo laag te staan in het klassement. Kan Antwerp de r...

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 13:30 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 18:30 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 19:15 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved