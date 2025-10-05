KRC Genk KRC Genk
2-1
FCV Dender EH FCV Dender EH
gnkKRC Genk
denFCV Dender EH
0-1
10' Bruny Nsimba
Bryan Heynen 45'
1-1
Ken Nkuba 83'
2-1
Datum: 05/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender
Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender
Foto: © photonews

Racing Genk heeft zondagnamiddag in de Cegeka Arena met het kleinste verschil gewonnen van een negenkoppig Dender. De Limburgers stelden teleur, maar hielden de drie punten wel thuis na een 2-1 zege.

Racing Genk ontving zondagnamiddag Dender in de Cegeka Arena. Coach Thorsten Fink koos voor Erabi in de plaats van Oh, wat toch verrassend was. Verder mochten Medina, Adedeji-Sternberg en Karetsas starten. Nkuba verving de geblesseerde El Ouahdi. Bij Dender was doelman Verrips afwezig en dus nam Dietsch plaats tussen de palen.

Genk stelt opnieuw teleur

Genk wou de rug opnieuw rechten, nadat het eerder in de week een zeer pijnlijke nederlaag leed tegen een zwak Ferencvaros. Maar al snel werd duidelijk dat er weinig veranderd was. De thuisploeg kreeg de bal, maar kon er weinig tot niets mee doen. Dender was met zijn zuinige kansen wel gevaarlijk.

En dat leverde op voor de bezoekers, want na 10 minuten spelen kon Nsimba zijn ploeg op voorsprong knallen met een heerlijke streep. Een dikke tien minuten later ontsnapte Genk al aan een dubbele achterstand nadat Nismba van zeer dichtbij in de handen van Van Crombrugge kopte.

Geen 0-2, wel de gelijkmaker

De Genk-doelman hield zijn ploeg nog enkele keren goed recht voor de rust. Dender kreeg grote kansen genoeg om de 0-2 te scoren, maar vergat zichzelf steeds te belonen. Op slag van rust kon Genk-kapitein Bryan Heynen de bordjes plots weer gelijk hangen na een corner. Een doelpunt dat uit het niets kwam, maar zeker wel een mentale boost moest geven.

Maar het spelbeeld bleef hetzelfde na de rust. Genk kon praktisch niets creëren, terwijl het balbezit wel in hun voordeel was. Na een klein uur spelen pakte Viltard zijn tweede (heel lichte) gele kaart, waardoor Dender met tien kwam te staan. Maar ook nadien bleven de Smurfen het moeilijk hebben tegen een sterke tegenstander.

Dender morst met de kansen en eindigt met negen 

Dender morste met de kansen en verdiende over de hele wedstrijd gezien zeker een tweede doelpunt. Maar uiteindelijk waren het de Limburgers die nog een tweede keer raak prikten: Ken Nkuba knalde met een heerlijk schot de 2-1 op het scorebord. In het slot pakte Toshevski nog rood na een reactie richting Matte Smets. Licht, maar dit hoort niet thuis op een voetbalveld.

Met dank aan de geweldige ingeving van Nkuba en de vele reddingen van Van Crombrugge kon een zwak Genk toch de drie punten thuishouden. Voor Dender zal het pijnlijk zijn, aangezien er zeker meer in zat voor de rode lantaarn. Genk klimt weer naar de zevende plaats met 14 punten terwijl Dender met drie punten laatst blijft.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
1 Van Crombrugge Hendrik 90' 9
27 Nkuba Ken 90' 7
6 Smets Matte   90' 6
3 Sadick Aliu Mujaid 90' 6
19 Medina Yaimar 90' 6
8 Heynen Bryan 90' 8
20 Karetsas Konstantinos 62' 5
17 Hrosovský Patrik 90' 8
7 Steuckers Jarne 72' 7
99 Erabi Jusef 62' 4
32 Adedeji-Sternberg Noah 62' 5
  Bank G Beoordeel
9 Oh Hyun-Gyu 28' 6
10 Ito Junya 18' 6
14 Sor Yira Collins 28' 6
18 Kayembe Joris -  
24 Sattlberger Nikolas   -  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin 28' 7
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
30 Dietsch Guillaume 90' -
22 Fredrick Benjamin   45' -
5 Marijnissen Luc 90' -
21 Cools Kobe 90' -
44 De Fougerolles Luc   69' -
88 Ferraro Fabio 90' -
16 Kvet Roman 78' -
24 Viltard Malcolm     56' -
17 Mbamba Noah 90' -
90 Berte Mohamed 63' -
77 Nsimba Bruny  63' -
  Bank G Beoordeel
Marsoni Sambu Mansoni Junior -  
1 Fortin Louis -  
7 Goncalves Bryan 21' -
9 Toshevski David   27' -
11 Oratmangoen Ragnar 12' -
18 Rodes Nathan 27' -
19 Attah Kadiri Jordan -  
20 Hrnčár David -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail -  
70 Sambu Marsoni 45' -
Herbeleef KRC Genk - FCV Dender EH
Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

18:20 2

Ondanks de nederlaag op het veld van Racing Genk gaat Dender de interlandperiode in met een positief gevoel. De prestatie die het team van Hayk Milkon op de mat bracht was ...

Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

18:30

Racing Genk liet zondag geen goed voetbal zien tegen FCV Dender, maar won wel met het kleinste verschil. Hendrik Van Crombrugge was de beste speler op het veld bij Genk.

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved