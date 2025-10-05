Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender

Racing Genk heeft zondagnamiddag in de Cegeka Arena met het kleinste verschil gewonnen van een negenkoppig Dender. De Limburgers stelden teleur, maar hielden de drie punten wel thuis na een 2-1 zege.

Racing Genk ontving zondagnamiddag Dender in de Cegeka Arena. Coach Thorsten Fink koos voor Erabi in de plaats van Oh, wat toch verrassend was. Verder mochten Medina, Adedeji-Sternberg en Karetsas starten. Nkuba verving de geblesseerde El Ouahdi. Bij Dender was doelman Verrips afwezig en dus nam Dietsch plaats tussen de palen.

Genk stelt opnieuw teleur

Genk wou de rug opnieuw rechten, nadat het eerder in de week een zeer pijnlijke nederlaag leed tegen een zwak Ferencvaros. Maar al snel werd duidelijk dat er weinig veranderd was. De thuisploeg kreeg de bal, maar kon er weinig tot niets mee doen. Dender was met zijn zuinige kansen wel gevaarlijk.

En dat leverde op voor de bezoekers, want na 10 minuten spelen kon Nsimba zijn ploeg op voorsprong knallen met een heerlijke streep. Een dikke tien minuten later ontsnapte Genk al aan een dubbele achterstand nadat Nismba van zeer dichtbij in de handen van Van Crombrugge kopte.

Geen 0-2, wel de gelijkmaker

De Genk-doelman hield zijn ploeg nog enkele keren goed recht voor de rust. Dender kreeg grote kansen genoeg om de 0-2 te scoren, maar vergat zichzelf steeds te belonen. Op slag van rust kon Genk-kapitein Bryan Heynen de bordjes plots weer gelijk hangen na een corner. Een doelpunt dat uit het niets kwam, maar zeker wel een mentale boost moest geven.

Maar het spelbeeld bleef hetzelfde na de rust. Genk kon praktisch niets creëren, terwijl het balbezit wel in hun voordeel was. Na een klein uur spelen pakte Viltard zijn tweede (heel lichte) gele kaart, waardoor Dender met tien kwam te staan. Maar ook nadien bleven de Smurfen het moeilijk hebben tegen een sterke tegenstander.

Dender morst met de kansen en eindigt met negen

Dender morste met de kansen en verdiende over de hele wedstrijd gezien zeker een tweede doelpunt. Maar uiteindelijk waren het de Limburgers die nog een tweede keer raak prikten: Ken Nkuba knalde met een heerlijk schot de 2-1 op het scorebord. In het slot pakte Toshevski nog rood na een reactie richting Matte Smets. Licht, maar dit hoort niet thuis op een voetbalveld.

Met dank aan de geweldige ingeving van Nkuba en de vele reddingen van Van Crombrugge kon een zwak Genk toch de drie punten thuishouden. Voor Dender zal het pijnlijk zijn, aangezien er zeker meer in zat voor de rode lantaarn. Genk klimt weer naar de zevende plaats met 14 punten terwijl Dender met drie punten laatst blijft.