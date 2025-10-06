Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

De wedstrijd tussen KRC Genk en FCV Dender kende een woelig verloop. Niet alleen omdat Genk met 2-1 won, maar vooral door de twee rode kaarten die de bezoekers te verwerken kregen.

De beslissingen van scheidsrechter Massimiliano Ledda zorgden voor de nodige discussie op de tribunes en sociale media. Voormalig topscheidsrechter Serge Gumienny nam het echter op voor zijn jonge collega.

“De twee rode kaarten waren misschien wat streng, maar ik begrijp hem volledig", verklaarde hij bij Het Belang van Limburg. “In het begin van je carrière is het beter iets té streng te fluiten dan te laks te zijn. Dat hoort bij het leerproces van een jonge ref.”



Jonge ref moet volgens Gumienny die kaarten trekken

Volgens Gumienny herkende hij zichzelf in Ledda’s optreden. “De jonge Serge Gumienny had waarschijnlijk ook twee keer rood gegeven", gaf hij toe. “Maar de ervaren Gumienny zou vandaag meer rekening houden met het wedstrijdgevoel. Dat inzicht komt pas met de jaren.””

Ondanks het tumult hield Genk de drie punten thuis. Ken Nkuba en Bryan Heynen scoorden voor de Limburgers, terwijl Bruny Nsimba de eer redde voor Dender.

Voor Dender was het ook een hoopgevende prestatie. Zelfs met tien dwongen ze nog vrij veel kansen af, maar de afwerking bij de Oost-Vlamingen moet intussen toch ook wel zorgen baren.