Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"

Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen KRC Genk en FCV Dender kende een woelig verloop. Niet alleen omdat Genk met 2-1 won, maar vooral door de twee rode kaarten die de bezoekers te verwerken kregen.

De beslissingen van scheidsrechter Massimiliano Ledda zorgden voor de nodige discussie op de tribunes en sociale media. Voormalig topscheidsrechter Serge Gumienny nam het echter op voor zijn jonge collega.

“De twee rode kaarten waren misschien wat streng, maar ik begrijp hem volledig", verklaarde hij bij Het Belang van Limburg. “In het begin van je carrière is het beter iets té streng te fluiten dan te laks te zijn. Dat hoort bij het leerproces van een jonge ref.”

Lees ook... KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

Jonge ref moet volgens Gumienny die kaarten trekken

Volgens Gumienny herkende hij zichzelf in Ledda’s optreden. “De jonge Serge Gumienny had waarschijnlijk ook twee keer rood gegeven", gaf hij toe. “Maar de ervaren Gumienny zou vandaag meer rekening houden met het wedstrijdgevoel. Dat inzicht komt pas met de jaren.””

Ondanks het tumult hield Genk de drie punten thuis. Ken Nkuba en Bryan Heynen scoorden voor de Limburgers, terwijl Bruny Nsimba de eer redde voor Dender.

Voor Dender was het ook een hoopgevende prestatie. Zelfs met tien dwongen ze nog vrij veel kansen af, maar de afwerking bij de Oost-Vlamingen moet intussen toch ook wel zorgen baren.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
FCV Dender EH
Malcolm Viltard

Meer nieuws

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

KRC Genk stelt opnieuw niet gerust: "Het is stilaan toch onbegrijpelijk"

12:00
RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

RWDM Brussels krijgt wel héél slecht nieuws: ex-Standard-speler maanden out

16:00
"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

10:30
7
Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1

15:30
Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

08:20
2
Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

Van der Bruggen en Cercle Brugge blijven zoeken naar nieuwe zege: "Hebben nog nooit een punt gestolen"

15:15
Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

Complete crisis bij 1B-club: tweede hoofdtrainer in een maand tijd die ontslagen wordt

14:58
Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem"

14:00
3
Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

Voormalig toptalent van Anderlecht (29) begeleidt nu zelf jonge voetballers: "Ik weet hoe het is"

13:30
Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

Genk-coach Fink bedankt één speler in het bijzonder na zege tegen Dender

23:00
1
Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf"

13:00
2
Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

Hasi deelt steekje uit naar... Hatenboer: "Ze kunnen een voorbeeld aan hem nemen"

12:40
3
Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

Stijn Stijnen vol lof over zijn team: "Dat was er eentje om in te kaderen"

12:50
De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

De Vlieger na pandoering: "De score had nog hoger kunnen oplopen"

12:10
Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

11:45
"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen Analyse

"Dat kan niet gebeuren": Standard-coach Vincent Euvrard is boos, en dat is te begrijpen

11:40
Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

Krijgt Nicolas Raskin voormalige JPL-coach aan het roer bij Rangers?

12:20
Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

Een blessure die alles verandert voor Union: "We missen hem enorm"

11:20
2
Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt Reactie

Snelheidsduivel Forbs bloeit open bij Club Brugge, Mechele benoemt onverwacht verbeterpunt

10:15
3
't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

't Is gebeurd! Radja Nainggolan gaat opvallende, nieuwe uitdaging aan

11:30
2
Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

Michiel Jonckheere na eerste nederlaag KV Kortrijk: "Hij wist niet wat hij deed"

11:10
Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender

Ontgoochelend KRC Genk komt met de schrik vrij tegen negenkoppig Dender

17:55
📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest

11:00
1
Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

Union SG krijgt klap na klap: nu ook zorgen om Kevin Rodriguez

10:00
🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier

09:31
11
David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Reactie

David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld

09:00
2
Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

Zorgen voor Nicky Hayen: Club Brugge-speler valt na 30 seconden op het veld alweer geblesseerd uit

09:00
Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

Zwak Racing Genk dankt Van Crombrugge na nipte zege tegen Dender: "Dat is nu even bijzaak"

18:30
Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt

08:40
5
Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

Dender blijft teleurgesteld achter na nieuwe nederlaag: "Twee lichte rode kaarten"

18:20
3
Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

Standard voelt zich bestolen: ex-ref Gumienny zet puntjes op de i over afgekeurd doelpunt

07:40
13
Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

Marc Degryse onder de indruk van Anderlecht, maar niet van het geleverde spel: "Dat is eigenlijk niet te geloven"

07:21
Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

08:00
8
Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren Analyse

Kan Besnik Hasi nog rond hem heen? Supporters Anderlecht gaan het niet meer tolereren

06:00
1
SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

SK Beveren loopt verder uit op Kortrijk: coach Jonckheere ziet "drie lucky goals" in bittere nederlaag

07:00
2
🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

🎥 Malick Fofana reageert op de best mogelijke manier op kritiek van zijn eigen coach

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Werd Standard effectief benadeeld door de arbitrage? Serge Gumienny is heel duidelijk Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Club-fans nemen Christian Burgess op de korrel: Union-verdediger reageert op duidelijke manier Cisse Beckx Cisse Beckx over Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin Impala Impala over Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap, Van den Bosch gefrustreerd na nieuw puntenverlies FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - Union SG: 1- lucas lucas over Dender kreeg twee - lichte? - rode kaarten tegen Genk: "Ik begrijp hem volledig" lucas lucas over Nicky Hayen is zeker: "Binnenkort praat heel Europa over hem" cartman_96 cartman_96 over 📷 Vincent Kompany amuseert zich in Duitsland: Belgische trainer geniet van Oktoberfest cartman_96 cartman_96 over Een logische overwinning voor Club Brugge? Dat is niet wat Christian Burgess ervan denkt Demogorgon Demogorgon over Nog werk aan bij Club Brugge-speler, maar ook pijnlijke conclusie over topper: "Hij is een schim van zichzelf" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved