"Hoe is het mogelijk?": Marc Degryse stelt zich vragen bij Belgische topclub

Genk won wel, maar overtuigen deed het allerminst. Volgens analist Marc Degryse redde Hendrik Van Crombrugge het vel van coach Thorsten Fink tegen Dender.

Het moet beter bij Racing Genk na de interlandbreak. Dat is wat de Limburgers vooral zullen onthouden na de 2-1 zege tegen Dender. Met hulp van een fantastische doelman kon Genk de nipte zege over de streep trekken.

"Hendrik Van Crombrugge heeft het vel van Fink gered", stelt Marc Degryse vast bij Het Laatste Nieuws. "De trainer van Racing Genk mag zijn kop niet in het zand steken; de kentering is nog veraf. Dender verdiende om te winnen, tot in de slotfase toe, zelfs met negen mensen."



Fink moet snel met een oplossing komen

"Het is dat Van Crombrugge waarschijnlijk zijn beste wedstrijd in het shirt van Genk heeft gespeeld. Ik schreef het vorige week al, veel spelers bij Genk zijn hopeloos uit vorm", gaat Degryse verder.

En dan doelt hij vooral op de creatieve jongens, zoals Karetsas en Steuckers. "Hoe is het mogelijk dat het swingende voetbal uit het eerste seizoen onder Fink helemaal is verdwenen?"

"Fink moet beseffen dat hij zeer snel de oplossing zal moeten aanreiken; benauwde zeges als tegen Dender en vorige week tegen Sint-Truiden kunnen niet de norm zijn voor Racing Genk", besluit Degryse.