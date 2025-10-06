Racing Genk stelt teleur, ondanks zege tegen Dender: aanvoerder Heynen is duidelijk

Racing Genk beleefde een moeilijke namiddag tegen FCV Dender, maar hield uiteindelijk toch de drie punten thuis. De Limburgers speelden een slordige wedstrijd met veel fouten. Volgens kapitein Heynen moet de ploeg beseffen dat dit niet goed was.

Racing Genk maakte het zichzelf heel moeilijk tegen FCV Dender. De Limburgers speelden echt geen goede wedstrijd, maar hielden de drie punten wel thuis, en dat is momenteel het belangrijkste.

"We kwamen vroeg op achterstand en er kroop wat twijfel in de ploeg", zei kapitein Bryan Heynen na afloop bij Het Belang van Limburg. "We waren slordig aan de bal waardoor we heel wat kansen weggaven. Dan is het belangrijk dat onze keeper een goede wedstrijd speelde."



Het spelniveau is minder belangrijk dan de punten op dit moment

Genk herpakte zich met een doelpunt van Heynen op slag van rust. Pas in minuut 83 maakte Ken Nkuba het verschil met een fantastisch doelpunt.

"We hebben getoond dat we nooit opgeven. Maar wanneer we tegen tien of zelfs negen man komen te staan, moeten we de kansen op de 2-1 of 3-1 veel sneller afmaken", is Heynen eerlijk in zijn analyse.

"We moeten naar onszelf kijken en beseffen dat we hier geen goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar op het einde van de rit is het gewoon belangrijk dat we de drie punten pakken. De interlandbreak komt volgens mij wel op een goed moment, zo kunnen we wat bezinnen", besluit de Genkse kapitein.