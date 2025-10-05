Club Brugge Club Brugge
1-0
Union SG Union SG
(Nicolò Tresoldi) Carlos Forbs 77'
1-0
Datum: 05/10/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Doelman Scherpen eerst de held, daarna de pineut: Club Brugge legt Union over de knie en nadert tot op drie punten
Foto: © photonews

Club Brugge heeft in eigen huis de topper van landskampioen Union gewonnen. Een knal van Forbs, waarbij Union-doelman Scherpen niet vrijuit ging, volstond voor de drie punten.

Club Brugge en Union leden allebei een pijnlijke nederlaag in de Champions League en mochten elkaar net voor de interlandbreak bekampen. Club deed dat met Vermant én Tresoldi in de spits. Als Union won, zette het Club begin oktober al op negen punten. 

Het aanvallend ingestelde Club startte met veel druk naar voren, maar doelman Scherpen echt aan het werk zetten lukte niet. Ook Union, met Florucz in de spits in de plaats van David, kon Jackers nauwelijks bedreigen. 

Vijf minuten voor de rust ging Leysen, die tegen Newcastle ook al twee penalty’s veroorzaakte, aan het shirt trekken van Forbs in de zestien. Boterberg wees naar de stip, maar de VAR draaide de lichte penalty terug voor buitenspel van Forbs.

Geen doelpunten voor de rust, maar Club ging in het begin van de tweede helft wel nadrukkelijk naar de openingsgoal. Na tien minuten viseerde Stankovic de bovenhoek, maar Scherpen zweefde de bal met een mooie redding uit zijn doel. 

Club gaf echter niet op, maar Union lag op de loer na de inbreng van Rasmussen en Giger. Echt kansen creëren lukte echter niet voor de landskampioen, ook niet met de inbreng van Promise David bij het begin van de tweede helft. 

Een kwartier voor tijd was het dan toch prijs. Forbs werd diep gestuurd door Tresoldi, de Portugees kwam naar binnen en knalde met links. Scherpen miskeek zich en duwde de bal in het zijnet, Club had eindelijk zijn doelpunt te pakken. 

Een aanvallend tandenloos Union kon Club niet meer in de problemen brengen en verliest na 19 competitiewedstrijden nog eens. In de stand nadert Club Brugge tot op drie punten van de landskampioen. 

Opstellingen

  Speler G Beoordeel
29 Jackers Nordin 90' -
65 Seys Joaquin 90' -
4 Ordonez Joel   90' -
44 Mechele Brandon 90' -
14 Meijer Bjorn 90' -
25 Stankovic Aleksandar 90' -
20 Vanaken Hans 90' -
17 Vermant Romeo 66' -
9 Forbs Carlos 84' -
7 Tresoldi Nicolò A   90' -
8 Tzolis Christos 90' -
  Bank G Beoordeel
2 Romero Zaid -  
6 Reis Ludovit 4'  
11 Sandra Cisse 2'  
16 Van Den Heuvel Tristan -  
19 Nilsson Gustaf -  
41 Siquet Hugo -  
62 Audoor Lynnt -  
64 Sabbe Kyriani -  
67 Diakhon Mamadou 24' -
71 De Corte Axl -  
84 Campbell Shandre -  

  Speler G Beoordeel
37 Scherpen Kjell 90' -
5 Mac Allister Kevin   90' -
6 Van de Perre Kamiel 81' -
8 Zorgane Adem 90' -
10 Ait El Hadj Anouar 59' -
13 Rodriguez Kevin 59' -
16 Burgess Christian 90' -
22 Niang Ousseynou 90' -
25 Khalaili Anan   81' -
30 Florucz Raul 45' -
48 Leysen Fedde 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
4 Rasmussen Mathias 31' -
11 Smith Guilherme -  
12 David Promise 45' -
17 Schoofs Rob 9'  
20 Giger Marc   31' -
23 Boufal Sofiane -  
27 Patris Louis 9'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven
