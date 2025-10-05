Doelman Scherpen eerst de held, daarna de pineut: Club Brugge legt Union over de knie en nadert tot op drie punten

Club Brugge heeft in eigen huis de topper van landskampioen Union gewonnen. Een knal van Forbs, waarbij Union-doelman Scherpen niet vrijuit ging, volstond voor de drie punten.

Club Brugge en Union leden allebei een pijnlijke nederlaag in de Champions League en mochten elkaar net voor de interlandbreak bekampen. Club deed dat met Vermant én Tresoldi in de spits. Als Union won, zette het Club begin oktober al op negen punten.

Het aanvallend ingestelde Club startte met veel druk naar voren, maar doelman Scherpen echt aan het werk zetten lukte niet. Ook Union, met Florucz in de spits in de plaats van David, kon Jackers nauwelijks bedreigen.

Vijf minuten voor de rust ging Leysen, die tegen Newcastle ook al twee penalty’s veroorzaakte, aan het shirt trekken van Forbs in de zestien. Boterberg wees naar de stip, maar de VAR draaide de lichte penalty terug voor buitenspel van Forbs.

Geen doelpunten voor de rust, maar Club ging in het begin van de tweede helft wel nadrukkelijk naar de openingsgoal. Na tien minuten viseerde Stankovic de bovenhoek, maar Scherpen zweefde de bal met een mooie redding uit zijn doel.

🚀 | Kjell Scherpen met een formidabele redding op een schot van 157 km/u! 🧱🚄 #CLUUSG pic.twitter.com/CyKalFhy5U — DAZN België (@DAZN_BENL) October 5, 2025

Club gaf echter niet op, maar Union lag op de loer na de inbreng van Rasmussen en Giger. Echt kansen creëren lukte echter niet voor de landskampioen, ook niet met de inbreng van Promise David bij het begin van de tweede helft.

Een kwartier voor tijd was het dan toch prijs. Forbs werd diep gestuurd door Tresoldi, de Portugees kwam naar binnen en knalde met links. Scherpen miskeek zich en duwde de bal in het zijnet, Club had eindelijk zijn doelpunt te pakken.

Een aanvallend tandenloos Union kon Club niet meer in de problemen brengen en verliest na 19 competitiewedstrijden nog eens. In de stand nadert Club Brugge tot op drie punten van de landskampioen.