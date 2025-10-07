Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge
Foto: © photonews

In de nasleep van de competitietopper tussen Club Brugge en Union Saint-Gilloise uitte analist Jacky Mathijssen scherpe kritiek op het spel van de Brusselse club. Zijn opmerkingen verschenen in Het Belang van Limburg en bevatten meerdere concrete vaststellingen over de wedstrijd en de bredere tenden

Zowel Club Brugge als Union SG kwamen het weekend in met een recente Europese nederlaag in de benen. Volgens hem verwerkte Club Brugge deze kater beter dan Union SG.

Union wou non-match spelen op Club

Tijdens de wedstrijd viel het Mathijssen op dat Club Brugge nog pogingen ondernam om iets van de match te maken. Union SG daarentegen zou volgens hem bewust gekozen hebben voor een passieve aanpak. “Union leek er bewust een non-match van te maken”, aldus de analist.

Mathijssen uitte bezorgdheid over de herhaling van dit type spel bij Union SG. “De laatste tijd heb ik het gevoel dat Union steeds vaker naar dit soort voetbal teruggrijpt”, stelde hij. Hoewel hij erkent dat deze aanpak de club al resultaten heeft opgeleverd, betreurt hij het gebrek aan initiatief. “Je kan het hen moeilijk kwalijk nemen als je weet wat het hen al heeft opgebracht. Toch vind ik het jammer.”

Lef en voetballend vermogen

Hij verwees expliciet naar het contrast met eerdere wedstrijden, zoals die tegen PSV. “Van het lef en het voetballende vermogen waarmee ze uitpakten tegen PSV, zag ik zondag helemaal niets meer terug tegen Club Brugge.” Mathijssen hoopt dat coach Pocognoli deze nederlaag aangrijpt om het roer om te gooien.

Mathijssen merkte op dat Scherpen in de fout ging bij de tegengoal. “Als voetballiefhebber moet je dan bijna blij zijn dat Scherpen in de fout gaat bij de goal.” Tot slot formuleerde Mathijssen een aanbeveling richting de technische staf van Union SG.

“Hopelijk grijpt Pocognoli deze verliesmatch aan om de balans te herstellen en de focus terug wat meer te verleggen naar dominant voetbal en het creëren van kansen. Op termijn gaat hen dat toch meer opleveren”, besloot hij.

