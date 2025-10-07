Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Club Brugge behaalde een belangrijke overwinning tegen Union SG. Marc Degryse analyseert het duel en wijst op een opvallend tactisch moment dat volgens hem bepalend was voor het resultaat.

Volgens Marc Degryse was de overwinning voor Club Brugge noodzakelijk. “Club had deze overwinning wel nodig, vind ik. Na Atalanta, tegen de kampioen... – het was van moeten”, stelt hij in Het Laatste Nieuws.

Wedstrijd op voorhand gewonnen

De keuze van coach Hayen om met zowel Tresoldi als Vermant te starten, noemt Degryse opvallend. “De keuze van Hayen om met Tresoldi én Vermant te starten, was verrassend en leuk”, aldus zijn analyse. Hij suggereert dat deze beslissing mogelijk al vroeg in de wedstrijd het verschil maakte. “En wie weet won Hayen daar al de wedstrijd”, voegt hij toe.

Voorafgaand aan het duel gaf Pocognoli aan dat hij een duidelijke intentie bij Club Brugge had opgemerkt. “Ik hoorde Pocognoli voor de wedstrijd vertellen dat hij de indruk kreeg dat Club all in wilde gaan ‘We moeten daarop voorbereid zijn’”, citeert Degryse. Volgens hem kan zo’n boodschap invloed hebben op de mindset van de spelers.

Kritiek en individuele fouten

hij wijst immers op het psychologische effect van de wedstrijdvoorbereiding. “Als je zoiets inpepert bij de spelers, gaan die spelers op de duur onbewust alleen nog maar bezig zijn met het defensieve aspect”, besluit Degryse. Volgens hem speelde dit mee in het verloop van de wedstrijd.





Daarnaast wijst hij op een cruciale fout van doelman Scherpen. “Als je dan ook nog zoals Scherpen meehelpt aan een tegendoelpunt, dan blijf je zonder punten achter”, merkt hij op.