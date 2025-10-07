Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge behaalde een belangrijke overwinning tegen Union SG. Marc Degryse analyseert het duel en wijst op een opvallend tactisch moment dat volgens hem bepalend was voor het resultaat.

Volgens Marc Degryse was de overwinning voor Club Brugge noodzakelijk. “Club had deze overwinning wel nodig, vind ik. Na Atalanta, tegen de kampioen... – het was van moeten”, stelt hij in Het Laatste Nieuws.

Wedstrijd op voorhand gewonnen

De keuze van coach Hayen om met zowel Tresoldi als Vermant te starten, noemt Degryse opvallend. “De keuze van Hayen om met Tresoldi én Vermant te starten, was verrassend en leuk”, aldus zijn analyse. Hij suggereert dat deze beslissing mogelijk al vroeg in de wedstrijd het verschil maakte. “En wie weet won Hayen daar al de wedstrijd”, voegt hij toe.

Voorafgaand aan het duel gaf Pocognoli aan dat hij een duidelijke intentie bij Club Brugge had opgemerkt. “Ik hoorde Pocognoli voor de wedstrijd vertellen dat hij de indruk kreeg dat Club all in wilde gaan ‘We moeten daarop voorbereid zijn’”, citeert Degryse. Volgens hem kan zo’n boodschap invloed hebben op de mindset van de spelers.

Kritiek en individuele fouten

hij wijst immers op het psychologische effect van de wedstrijdvoorbereiding. “Als je zoiets inpepert bij de spelers, gaan die spelers op de duur onbewust alleen nog maar bezig zijn met het defensieve aspect”, besluit Degryse. Volgens hem speelde dit mee in het verloop van de wedstrijd.

Daarnaast wijst hij op een cruciale fout van doelman Scherpen. “Als je dan ook nog zoals Scherpen meehelpt aan een tegendoelpunt, dan blijf je zonder punten achter”, merkt hij op.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Marc Degryse

Meer nieuws

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

20:00
Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

17:20
4
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
1
Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

19:20
1
De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

18:40
1
Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

19:10
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

16:30
Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

18:00
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
5
Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

18:20
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
13
Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

17:40
2
Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

17:00
2
'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

16:30
2
Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

16:45
Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
1
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
2
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

15:45
1
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
1
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
10
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
3
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
1
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
2
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger Reactie

Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger

20:15
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
1
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4
Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

Het zou héél straf zijn: 'Union kan mogelijk in 2025 nog beginnen aan bouw van nieuw stadion'

23:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent' FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel fierce fierce over Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi' FCB vo altijd FCB vo altijd over Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge fierce fierce over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Frosties Frosties over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' cartman_96 cartman_96 over Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day Joris impe Joris impe over The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn" Eldonte Eldonte over De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved