Union-doelman Scherpen gaat de mist in, maar wijst ook ploegmaats met de vinger

Union-doelman Kjell Scherpen leek zich te ontpoppen tot de matchwinnaar tegen Club Brugge. De Nederlandse doelman ging echter in de fout bij het doelpunt van Carlos Forbs.

De kanonskogel van 157 km/u van Aleksandr Stankovic tikte Kjell Scherpen over zijn doel en hij kwam ook goed tussen bij de scherpe voorzet van Romeo Vermant aan de achterlijn. Een kwartier voor tijd was hij toch geklopt.

De Nederlandse doelman schatte het schot van Carlos Forbs niet goed in en liet de bal onder zijn handen glippen. "De lijn is heel dun", zei Scherpen over het feit dat hij van held naar antiheld ging.



Niemand bij Union op niveau

Wakker heeft Scherpen er niet van gelegen, maar de Nederlander zag ook dat de landskampioen niet op niveau was. "Nee, het niveau was niet heel goed en we hebben de fans niet vermaakt", stelde Scherpen.

Vooral aanvallend stelde de landskampioen weinig voor. Florucz kreeg een basisplaats maar kon niet overtuigen, Promise David deed het na de pauze niet veel beter. In de hele wedstrijd trapte Union ook maar één keer tussen de palen.

De landskampioen probeerde een puntje mee te nemen uit Brugge en de kloof van zes punten te behouden, maar door de misser van Scherpen werd het een nederlaag. "Het is een bittere pil, die slik ik en dan gaan we weer door."