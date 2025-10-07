Filip Joos en Wesley Sonck pessimistisch voor Club én Union en scherp voor arbitrage

De Belgische ploegen kregen in Europa vorige week een bittere pil te slikken met een 0 op 9. En dus is de vraag stilaan hoever de Belgische ploegen gaan komen. De analisten zijn ook niet meteen erg optimistisch over wat nog gaat komen, met name voor Club Brugge en Union SG.

Union SG werd weggespeeld tegen Newcastle United en zal het nog moeilijk krijgen om nog de top-24 te halen in de League Phase van de Champions League. En ook voor Club Brugge komen er nog zware tegenstanders aan.

Union SG en Club Brugge gaan het nog lastig krijgen in Champions League volgens Filip Joos

Filip Joos sprak er op voorhand over dat Union volgens hem geen zeven punten zou halen in de Champions League: "En daar blijf ik bij. Ik hoop dat ik mis ben en ik wil mijn gelijk niet halen. PSV was een matige Europa League-ploeg én kreeg vier kansen."

"En Club Brugge heeft een enorme kans laten liggen in Bergamo, tegen een ploeg dat dik in de problemen zat. Dat toont dat Club Brugge er ook nog niet is", aldus Filip Joos nu in 90 Minutes daarover. "Het is toch doodzonde, want het moeilijkste was gedaan tegen Atalanta."

Het cadeau van de arbitrage in Atalanta Bergamo - Club Brugge

Wesley Sonck pikte meteen in: "En met een dik cadeau van de scheidsrechter. Je wrijft over zijn schoen en het is al penalty ... Het is dom van Jackers, maar tegenwoordig is alles scheidsrechter."





"Het is voor te lachen van tegenwoordig", is Sonck heel erg streng voor de arbitrage. Hij beseft wel dat er voor Club Brugge nog heel wat topclubs komen.