Westerlo geeft zichzelf opnieuw ademruimte tegen Oud-Heverlee Leuven waar Hubert in ademnood zit

Oud-Heverlee Leuven heeft geen vervolg kunnen breien aan de goede prestatie tegen Anderlecht vorige week. Op het veld van Westerlo ging een zeer zwak OHL met 2-0 onderuit. Voor de Kemphanen de eerste overwinning sinds augustus.

Westerlo meteen gevaarlijkste ploeg

Een kelderkraker, anders konden we het duel tussen de 13e en de 15e niet omschrijven. Vooral voor OH Leuven was het stilaan 5 voor 12 aangezien ze dreigden de aansluiting met de grote middenmoot helemaal te verliezen. Westerlo kon zich mits een overwinning nestelen in de middenmoot.

Het was de thuisploeg die als beste uit de startblokken kwam met een eerste grote kans voor Alcocer. De Costa Ricaanse linksbuiten wou Leysen verrassen in de korte hoek maar trapte in het zijnet.

In de gietende regen bracht OH Leuven niet veel op de mat in de Kempen. Het legde Westerlo ook niet al te veel in de weg en zeker Ominami niet. De Japanse verdediger miskeek zich volledig op een botsende bal, Ferri bedankte in de 16 en trapte simpel het openingsdoelpunt tegen de touwen.

Maziz zorgt voor opflakkering

De bezoekers reageerden met een kansje van Terho na goed doorkoppen van Ominami maar Jungdal maakte zich goed breed om de snelle gelijkmaker te voorkomen. Ferri liet het met een kopbal dan weer na om de score te verdubbelen. Niet veel kansen in het Kuipke maar wel voldoende om meer doelpunten te kunnen hebben gescoord.

OH Leuven won amper één derde van hun duels maar Hubert besloot om bij de rust met Maziz wat creativiteit tussen de lijnen te brengen. De Fransman viel gretig in en zorgde ook voor het enige schot van OHL tussen de palen in de tweede helft maar Jungdal bracht redding met de voeten.

Eén keer doorduwen in tweede helft

Maar een echt offensief op poten zetten lukte ondanks een formatiewissel niet. Westerlo daarentegen had maar 2, 3 verticale passes nodig om ruimte te vinden op de helft van de tegenstander. Voor doel liepen zowel Ferri als invaller Mebude helemaal vrij. Reynolds zette de bal voor doel, Ferri liet het leer waardoor Mebude koeltjes Leysen kon omspelen om de score te verdubbelen.

Eenzelfde fase leek zich enkele minuten later te onttrekken maar ditmaal met Kyan Vaesen in de rol van afwerker. Die deed dat echter zonder al te veel overtuiging waardoor het 2-0 bleef.

Een verdiende overwinning voor Westerlo tegen een heel mak Oud-Heverlee Leuven dat de interlandbreak nodig zal hebben om de koppen bij elkaar te steken.