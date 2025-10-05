Westerlo Westerlo
2-0
OH Leuven OH Leuven
wesWesterlo
ohllalOH Leuven
Nacho Ferri 19'
1-0
(Bryan Reynolds) Adedire Mebude 77'
2-0
Datum: 05/10/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Westerlo geeft zichzelf opnieuw ademruimte tegen Oud-Heverlee Leuven waar Hubert in ademnood zit
Westerlo geeft zichzelf opnieuw ademruimte tegen Oud-Heverlee Leuven waar Hubert in ademnood zit
Foto: © photonews

Oud-Heverlee Leuven heeft geen vervolg kunnen breien aan de goede prestatie tegen Anderlecht vorige week. Op het veld van Westerlo ging een zeer zwak OHL met 2-0 onderuit. Voor de Kemphanen de eerste overwinning sinds augustus.

Westerlo meteen gevaarlijkste ploeg

Een kelderkraker, anders konden we het duel tussen de 13e en de 15e niet omschrijven. Vooral voor OH Leuven was het stilaan 5 voor 12 aangezien ze dreigden de aansluiting met de grote middenmoot helemaal te verliezen. Westerlo kon zich mits een overwinning nestelen in de middenmoot.

Het was de thuisploeg die als beste uit de startblokken kwam met een eerste grote kans voor Alcocer. De Costa Ricaanse linksbuiten wou Leysen verrassen in de korte hoek maar trapte in het zijnet.

In de gietende regen bracht OH Leuven niet veel op de mat in de Kempen. Het legde Westerlo ook niet al te veel in de weg en zeker Ominami niet. De Japanse verdediger miskeek zich volledig op een botsende bal, Ferri bedankte in de 16 en trapte simpel het openingsdoelpunt tegen de touwen.

Maziz zorgt voor opflakkering

De bezoekers reageerden met een kansje van Terho na goed doorkoppen van Ominami maar Jungdal maakte zich goed breed om de snelle gelijkmaker te voorkomen. Ferri liet het met een kopbal dan weer na om de score te verdubbelen. Niet veel kansen in het Kuipke maar wel voldoende om meer doelpunten te kunnen hebben gescoord.

OH Leuven won amper één derde van hun duels maar Hubert besloot om bij de rust met Maziz wat creativiteit tussen de lijnen te brengen. De Fransman viel gretig in en zorgde ook voor het enige schot van OHL tussen de palen in de tweede helft maar Jungdal bracht redding met de voeten.

Eén keer doorduwen in tweede helft

Maar een echt offensief op poten zetten lukte ondanks een formatiewissel niet. Westerlo daarentegen had maar 2, 3 verticale passes nodig om ruimte te vinden op de helft van de tegenstander. Voor doel liepen zowel Ferri als invaller Mebude helemaal vrij. Reynolds zette de bal voor doel, Ferri liet het leer waardoor Mebude koeltjes Leysen kon omspelen om de score te verdubbelen.

Eenzelfde fase leek zich enkele minuten later te onttrekken maar ditmaal met Kyan Vaesen in de rol van afwerker. Die deed dat echter zonder al te veel overtuiging waardoor het 2-0 bleef.

Een verdiende overwinning voor Westerlo tegen een heel mak Oud-Heverlee Leuven dat de interlandbreak nodig zal hebben om de koppen bij elkaar te steken.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
99 Jungdal Andreas 90' -
22 Reynolds Bryan A 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
40 Bayram Emin 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
46 Piedfort Arthur 90' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
7 Sayyadmanesh Allahyar 90' -
13 Sakamoto Isa 82' -
77 Alcocer Josimar   71' -
90 Nacho Ferri 82' -
  Bank G Beoordeel
4 Lapage Amando -  
10 Cordero Antoñito -  
11 Mebude Adedire 19' -
14 Vaesen Kyan   8'  
17 Smekens Raf -  
18 Yow Griffin -  
19 Fixelles Mathias -  
30 Vanlangendonck Koen -  
39 Van Den Keybus Thomas 8'  

OH Leuven OH Leuven
  Speler G Beoordeel
1 Leysen Tobe 90' 2
28 Pletinckx Ewoud 90' 3
3 Dussenne Noë   80' 1
5 Ominami Takuma 62' 1
27 Gil Regaño Óscar 90' 1
24 Lakomy Lukasz 80' 5
8 Schrijvers Siebe 90' 1
30 Akimoto Takahiro   90' 1
11 Terho Casper 45' 2
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 62' 1
39 Kaba Sory 90' 1
  Bank G Beoordeel
4 Verstraete Birger -  
7 Verlinden Thibaud 28' -
9 Karim Traoré Abdoul -  
10 Maziz Youssef 45' -
14 Teklab Henok 28' -
16 Prévôt Maxence Andre -  
22 Mijatovic Jovan -  
33 Maertens Mathieu 10' -
34 Nyakossi Roggerio 10' -
61 Jochmans Owen -  
99 Opoku Davis -  
Herbeleef Westerlo - OH Leuven
Ewoud Pletinckx scherp voor medemaats na nieuwe nederlaag OHL

Ewoud Pletinckx scherp voor medemaats na nieuwe nederlaag OHL

05/10 1

Op zondagavond ging OH Leuven roemloos ten onder op het veld van Westerlo. Het verloor met 2-0 en blijft op de sukkel. Na tien speeldagen staat het team van David Hubert op...

Vooraf

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

LIVE: Westerlo en OH Leuven in rechtstreeks duel op zoek naar punten en vertrouwen

05/10

De 10e speeldag wordt afgesloten door een duel tussen Westerlo en OH Leuven in het Westelse Kuipke. Wie pakt de drie belangrijke punten?

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved